Елочные базары в Краснодаре не откроют 1 декабря
В Краснодаре открытие елочных базаров перенесли на середину декабря
29 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что дату открытия городских елочных базаров перенесли на середину декабря. Это связано с сохраняющейся теплой погодой.
Ранее власти говорили, что новогодними деревьями начнут торговать 1 декабря.
«В связи с нестабильными погодными условиями в декабре и учитывая особые требования к хранению и реализации хвойных деревьев, предприниматели приняли решение о переносе даты открытия елочных базаров на середину декабря», — рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская.
О новой дате открытия базаров сообщат дополнительно.
Краснодарцы смогут приобрести российские ели и сосны из питомников Пермского края, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, а зарубежные — из Дании, Эстонии и Голландии. Список адресов можно посмотреть здесь.
Напомним, что в Краснодаре 20 декабря заработает Рожественская ярмарка с сувенирами, фермерскими продуктами и домиком Деда Мороза.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 15 декабря установят девять искусственных елей.
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