Елочные базары в Краснодаре не откроют 1 декабря

29 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что дату открытия городских елочных базаров перенесли на середину декабря. Это связано с сохраняющейся теплой погодой. Ранее власти говорили , что новогодними деревьями начнут торговать 1 декабря.

«В связи с нестабильными погодными условиями в декабре и учитывая особые требования к хранению и реализации хвойных деревьев, предприниматели приняли решение о переносе даты открытия елочных базаров на середину декабря», — рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская.

О новой дате открытия базаров сообщат дополнительно.



Краснодарцы смогут приобрести российские ели и сосны из питомников Пермского края, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, а зарубежные — из Дании, Эстонии и Голландии. Список адресов можно посмотреть здесь.