В аэропорту Сочи в преддверии Нового года начал работать пес Санта

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из телеграм-канала «Аэропорт Сочи» https://t.me/aeroaer/1393
    © Скриншоты фото из телеграм-канала «Аэропорт Сочи» https://t.me/aeroaer/1393

Аэропорт Сочи теперь охраняет овчарка по кличке Санта

29 ноября пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о новом сотруднике — немецкой овчарке по кличке Санта. Следить за безопасностью она будет совместно со своим кинологом Аленой Цуприковой.

Полное имя щенка — Дедли Грасп Санта. В Сочи его привезли из питомника Оренбурга в октябре. 

«Приемная мама» Санты и кинолог Алена Цуприкова рассказала, что щенок уже поучаствовал в выставке и занял второе место в категории «Бэби» среди десяти соперников. В этом классе щенки уже должны правильно позировать и делать стойку. 

«Когда будете в аэропорту Сочи в следующий раз, смотрите внимательнее по сторонам. Возможно, ваш чемодан незаметно обнюхает Санта. Подмигните ей, а она махнет вам хвостиком», — пишет пресс-служба аэропорта.

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Использование служебных собак в аэропортах — частая практика. Вместе с кинологом они обходят залы ожидания, багажные отделения, камеры хранения, могут искать взрывчатку или наркотические вещества. В аэропортах служат собаки разных пород: лабрадоры, шалайки, спаниэли, бордер-колли, немецкие и бельгийские овчарки.

Как писали Юга.ру, в аэропорту Сочи пассажиров будут проверять по биометрии.

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В аэропорту Сочи в преддверии Нового года начал работать пес Санта
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