В аэропорту Сочи в преддверии Нового года начал работать пес Санта

Аэропорт Сочи теперь охраняет овчарка по кличке Санта

29 ноября пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о новом сотруднике — немецкой овчарке по кличке Санта. Следить за безопасностью она будет совместно со своим кинологом Аленой Цуприковой.

Полное имя щенка — Дедли Грасп Санта. В Сочи его привезли из питомника Оренбурга в октябре.