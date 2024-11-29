В аэропорту Сочи в преддверии Нового года начал работать пес Санта
Аэропорт Сочи теперь охраняет овчарка по кличке Санта
29 ноября пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о новом сотруднике — немецкой овчарке по кличке Санта. Следить за безопасностью она будет совместно со своим кинологом Аленой Цуприковой.
Полное имя щенка — Дедли Грасп Санта. В Сочи его привезли из питомника Оренбурга в октябре.
«Приемная мама» Санты и кинолог Алена Цуприкова рассказала, что щенок уже поучаствовал в выставке и занял второе место в категории «Бэби» среди десяти соперников. В этом классе щенки уже должны правильно позировать и делать стойку.
«Когда будете в аэропорту Сочи в следующий раз, смотрите внимательнее по сторонам. Возможно, ваш чемодан незаметно обнюхает Санта. Подмигните ей, а она махнет вам хвостиком», — пишет пресс-служба аэропорта.
Использование служебных собак в аэропортах — частая практика. Вместе с кинологом они обходят залы ожидания, багажные отделения, камеры хранения, могут искать взрывчатку или наркотические вещества. В аэропортах служат собаки разных пород: лабрадоры, шалайки, спаниэли, бордер-колли, немецкие и бельгийские овчарки.
Как писали Юга.ру, в аэропорту Сочи пассажиров будут проверять по биометрии.