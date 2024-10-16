В аэропорту Сочи пассажиров будут проверят по биометрии

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В сочинском аэропорту в 2024 году начнут устанавливать цифровой биометрический терминал

15 октября пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что в авиагавани появится цифровой биометрический терминал. Проект начнут реализовывать уже в 2024 году.

Такой терминал позволит проходить все паспортные контроли и регистрацию с использованием биометрии.

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  • обустройство терминала;
  • согласование технических параметров применения биометрии.

Биометрия — система распознавания личности по одной или более физическим или поведенческим чертам. Такая технология позволяет ускорить проход пассажиров в «стерильную» зону аэропорта и процесс посадки в самолет.

Биометрическую систему тестировали в аэропортах Шереметьево, Домодедово (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург) с 2019 года. В 2021 году новым способом идентификации пассажиров заинтересовалась и «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы).

Напомним, что Сочи, Минводы и Грозный стали самыми популярными и быстрорастущими направлениями «Аэрофлота» в 2024 году.

Как писали Юга.ру, из Сочи хотят запустить прямые рейсы в Шри-Ланку.

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В аэропорту Сочи пассажиров будут проверят по биометрии
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