В аэропорту Сочи пассажиров будут проверят по биометрии
В сочинском аэропорту в 2024 году начнут устанавливать цифровой биометрический терминал
15 октября пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что в авиагавани появится цифровой биометрический терминал. Проект начнут реализовывать уже в 2024 году.
Такой терминал позволит проходить все паспортные контроли и регистрацию с использованием биометрии.
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Внедрять биометрическую систему будут в историческом здании VIP-терминала в два этапа:
- обустройство терминала;
- согласование технических параметров применения биометрии.
Биометрия — система распознавания личности по одной или более физическим или поведенческим чертам. Такая технология позволяет ускорить проход пассажиров в «стерильную» зону аэропорта и процесс посадки в самолет.
Биометрическую систему тестировали в аэропортах Шереметьево, Домодедово (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург) с 2019 года. В 2021 году новым способом идентификации пассажиров заинтересовалась и «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы).