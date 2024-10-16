В аэропорту Сочи пассажиров будут проверят по биометрии

В сочинском аэропорту в 2024 году начнут устанавливать цифровой биометрический терминал

15 октября пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что в авиагавани появится цифровой биометрический терминал. Проект начнут реализовывать уже в 2024 году. Такой терминал позволит проходить все паспортные контроли и регистрацию с использованием биометрии.

Внедрять биометрическую систему будут в историческом здании VIP-терминала в два этапа: обустройство терминала;

согласование технических параметров применения биометрии.

Биометрия — система распознавания личности по одной или более физическим или поведенческим чертам. Такая технология позволяет ускорить проход пассажиров в «стерильную» зону аэропорта и процесс посадки в самолет.

Биометрическую систему тестировали в аэропортах Шереметьево, Домодедово (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург) с 2019 года. В 2021 году новым способом идентификации пассажиров заинтересовалась и «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы).