Рассвет в горах, школа беговых лыж, центр гастротуризма. Что нового на горнолыжных курортах Сочи и когда начнется сезон

На склоне «Альпика» появится новый могул (дисциплина лыжного фристайла, состоит в спуске на горных лыжах по буграм и выполнении прыжков на трамплинах). Здесь же откроется спортивный и детский клубы для семейного отдыха.

Так, «Газпром Поляна» , включающий склоны «Лаура» и «Альпика», модернизировал 40 горнолыжных трасс общей протяженностью 39 км, 19 канатных дорог и большую зону вечернего катания.

26 ноября администрация Сочи сообщила , что «Курорт Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна» завершили подготовку к горнолыжному сезону.

На «Курорте Красная Поляна» будет работать 30 трасс общей протяженностью 30 км, в том числе для вечернего катания, 13 подъемников, 8 зон для фрирайда и 3 сноупарка. Завершается монтаж новой ветки искусственного оснежения, которая позволит раньше открыть и позже закрыть трассу «Восточная» от отметки 1350 до 900 метров.

На олимпийском горном стадионе «Лаура» уже работает единственная в России школа беговых лыж и биатлона. Кроме того, курорт запускает программу «Рассвет на Альпике». Гости смогут в сопровождении инструкторов встретить восход солнца и первыми спуститься по свежим утренним трассам.

Главным событием для гостей курорта станет открытие центра гастротуризма на Поляне 960 с кухней из локальных продуктов. Еда объединяет кулинарные традиции коренных народов Кавказа и Кубани, эстонских и греческих общин.

Курорт «Роза Хутор» предложит отдыхающим 52 трассы всех уровней сложности общей протяжённостью 105 км. Их будут обслуживать 32 подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда подготовят два сноупарка и учебные склоны.

Продолжит действовать программа «Рассвет на трассе». В нее входят подъем на Роза Пик для встречи восхода солнца, завтрак на высоте и спуск по свежей трассе.

На курорте будут работать школы по горным лыжам и сноуборду, аттракционы родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, ледовый каток, Хаски-хутор и Парк альпак на высоте 1100 метров.

Катание начнется по мере формирования необходимого снежного покрова. «Роза Хутор» предполагает запустить инфраструктуру 20 декабря. В этих же числах может открыть «Газпром Поляна». «Курорт Красная Поляна» скорее всего начнет катание раньше остальных на верхних уровнях.

Как рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин, на новогодние праздники номерной фонд на курорте забронирован почти на 70%. В период каникул власти ожидают 490 тыс. гостей.