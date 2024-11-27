Российский банк начал разрабатывать нейросеть для научных исследований

Вся Россия

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  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

Для создания нейросети с «мышлением ученых» в крупнейшем российском банке открыли новое подразделение — центр «AI для науки»

В новом центре Сбера начали разрабатывать платформу искусственного интеллекта (AI) для научных исследований в химии, физике, биологии и других науках. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Андрей Белевцев в день старта IV Конгресса молодых ученых.

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Сначала в центре определят, что будет делать нейросеть, в каких областях ее можно использовать и какие навыки ей нужны. Чтобы она выработала научное мышление, к работе подключат команды, обучающие нейросеть GigaChat. Также центр будет активно сотрудничать с ведущими научными организациями и университетами страны. 

Засуха, дефицит воды и отток туристов:

Новую структуру возглавил Алексей Шпильман — признанный профессионал в области прикладного искусственного интеллекта.

«Наша цель — создать AI-инструмент, который кратно усилит исследователей не только внутри Сбера, но и во всей стране. Это поможет отечественным учёным чаще совершать открытия и прорывы — как в фундаментальной, так и в прикладной науке», — добавил Андрей Белевцев.

Как писали Юга.ру, в сентябре ученые рассказали, почему в Азовском море стало больше креветок, мидий и рапанов, однако уменьшилась популяция рыбы.

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