В Краснодаре в кино показывают эротическую мелодраму «Эммануэль»

Кадр из трейлера к фильму «Эммануэль» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

Кадр из трейлера к фильму «Эммануэль» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

С 28 ноября в краснодарских кинотеатрах начался прокат фильма «Эммануэль» — ремейка одноименной ленты 1974 года Жюста Жакена с Сильвией Кристель (18+)

28 ноября на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Эммануэль». Он снят в жанре эротической мелодрамы. Лента является ремейком одноимённого фильма 1974 года с Сильвией Кристель. Сегодня он принадлежит к классике европейского и мирового эротического кино. В основе лежит скандальный роман французской писательницы Эммануэль Арсан. Песня из фильма, написанная Пьером Башле, стала мировым хитом.

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Фильм описывает сексуальные похождения главной героини. В новой версии она работает инспектором качества элитных отелей и отправляется в Гонконг для оценки люксовой гостиницы. Ленту сняла обладательница «Золотого льва» Одри Диван. Главную роль исполнила Ноэми Мерлан.