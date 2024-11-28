В Краснодаре в кино показывают эротическую мелодраму «Эммануэль»
С 28 ноября в краснодарских кинотеатрах начался прокат фильма «Эммануэль» — ремейка одноименной ленты 1974 года Жюста Жакена с Сильвией Кристель (18+)
28 ноября на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Эммануэль». Он снят в жанре эротической мелодрамы.
Лента является ремейком одноимённого фильма 1974 года с Сильвией Кристель. Сегодня он принадлежит к классике европейского и мирового эротического кино. В основе лежит скандальный роман французской писательницы Эммануэль Арсан. Песня из фильма, написанная Пьером Башле, стала мировым хитом.
Борис Годунов, Джейми Уайет, Рудольф Нуреев:
Фильм описывает сексуальные похождения главной героини. В новой версии она работает инспектором качества элитных отелей и отправляется в Гонконг для оценки люксовой гостиницы.
Ленту сняла обладательница «Золотого льва» Одри Диван. Главную роль исполнила Ноэми Мерлан.
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