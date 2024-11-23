Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ариэтти из страны лилипутов»

Это адаптация первого из серии романов Мэри Нортон «Добывайки» и дебютный режиссёрский проект Хиромасы Ёнэбаяси. Он снял аниме по сценарию легендарного Хаяо Миядзаки.

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 30 ноября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ариэтти из страны лилипутов». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной площади».

Зрителям покажут историю маленьких людей, которые живут рядом с нами и иногда одалживают вещи. Их существование хранится в секрете. Но юная Ариэтти нарушает запрет. Её обнаруживает 12-ти летний Шо.

«Это очень лёгкая и милая история о любопытстве и дружбе. Если вы хотите вспомнить, как в детстве искали чудеса на даче или в старой квартире, то Ариэтти точно составит вам подходящую компанию», — рассказал порталу Юга.ру исследователь анимации, автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов.

По его словам, аниматоры очень дотошно отобразили быт маленьких человечков, детально отрисовали убранство маленького жилища, показали, как добывайки живут в мире с гигантскими насекомыми и котами.

Начало показа в 16:00. Билеты в продаже.