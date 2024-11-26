Красная Поляна стала лучшим свадебным курортом России

Жюри международной премии в сфере свадебных ивентов WHITE Wedding Awards отдало предпочтение Курорту Красная Поляна сразу в двух номинациях

WHITE Wedding Awards — международная премия в области свадебной индустрии. Её главная цель — не только выделить лучших в своём деле, но и объединить представителей профессионального сообщества. В жюри ежегодно приглашают авторитетных российских и зарубежных экспертов отрасли.

В 2024 году жюри премии признали Курорт Красная Поляна лучшим в России для проведения свадьбы, а «Риксос Красная Поляна Сочи» на его территории — лучшим курортным отелем для свабедной церемонии в России.

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Экспертный совет отметил ивент-возможности курорта. Свадьба в торжественном зале или в окружении величественных гор — на Курорте Красная Поляна есть впечатляющие локации для торжества: рестораны, банкетные залы, панорамные площадки и открытые террасы. Всё это выглядит кинематографично и может стать декорациями для романтического фильма.

Для банкета на Курорте Красная Поляна есть более 30 различных вариантов — как для камерного праздника в кругу самых близких, так и для роскошных торжеств с большим количеством гостей. Также в свадебный альбом можно добавить самые неожиданные воспоминания — полёт на воздушном шаре или фотосессию в горах, в окружении альпийских лугов, с видом на водопады.

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Команда Курорта Красная Поляна поможет организовать не только свадебную церемонию, но и отдельные праздники — мальчишник и девичник. Это может быть яркая вечеринка или теплая встреча в спа. А в качестве свадебного подарка молодоженам предоставляют бесплатную ночь в любом из девяти выбранных отелей или в апартаментах, а также специальные условия проживания для гостей.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна