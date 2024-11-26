Красная Поляна стала лучшим свадебным курортом России

Реклама
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Жюри международной премии в сфере свадебных ивентов WHITE Wedding Awards отдало предпочтение Курорту Красная Поляна сразу в двух номинациях

WHITE Wedding Awards — международная премия в области свадебной индустрии. Её главная цель — не только выделить лучших в своём деле, но и объединить представителей профессионального сообщества. В жюри ежегодно приглашают авторитетных российских и зарубежных экспертов отрасли.

В 2024 году жюри премии признали Курорт Красная Поляна лучшим в России для проведения свадьбы, а «Риксос Красная Поляна Сочи» на его территории — лучшим курортным отелем для свабедной церемонии в России.

Рассвет в горах, школа беговых лыж, центр гастротуризма:

Экспертный совет отметил ивент-возможности курорта. Свадьба в торжественном зале или в окружении величественных гор — на Курорте Красная Поляна есть впечатляющие локации для торжества: рестораны, банкетные залы, панорамные площадки и открытые террасы. Всё это выглядит кинематографично и может стать декорациями для романтического фильма.

Для банкета на Курорте Красная Поляна есть более 30 различных вариантов — как для камерного праздника в кругу самых близких, так и для роскошных торжеств с большим количеством гостей. Также в свадебный альбом можно добавить самые неожиданные воспоминания — полёт на воздушном шаре или фотосессию в горах, в окружении альпийских лугов, с видом на водопады.

Что посмотреть в Сочи:

Команда Курорта Красная Поляна поможет организовать не только свадебную церемонию, но и отдельные праздники — мальчишник и девичник. Это может быть яркая вечеринка или теплая встреча в спа. А в качестве свадебного подарка молодоженам предоставляют бесплатную ночь в любом из девяти выбранных отелей или в апартаментах, а также специальные условия проживания для гостей.

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Как писали Юга.ру, по данным опроса, краснодарцы готовы потратить на свадьбу в среднем 372 тыс. рублей.

Красная Поляна Курорты и туризм Награды отдых Праздники Сочи

Новости

В Краснодаре дороги обработали от гололеда. Сколько еще продлится непогода на Кубани
С 26 ноября по 15 декабря ожидается ретроградный Меркурий. Что это за явление и действительно ли оно влияет на людей?
В Сочи выберут народных Деда Мороза, Снегурочку и новогодний костюм
Рассвет в горах, школа беговых лыж, центр гастротуризма. Что нового на горнолыжных курортах Сочи и когда начнется сезон
В Краснодаре растенишная «Ботанка» откроет магазин на месте книжного «Чарли»
Еще одно место для фотосессий. Под Анапой покраснели поля солероса

Лента новостей

«Нет ни одного поражения, которое навсегда»
Сегодня, 10:29 Реклама
«Нет ни одного поражения, которое навсегда»
Альфа-Конфа собрала более 1500 бизнесменов и стартаперов в Сириусе
В сети появилась информация, что в Краснодаре дефицит вакцин от бешенства
Вчера, 12:45
В сети появилась информация, что в Краснодаре дефицит вакцин от бешенства
Узнали, так ли это
«Чтобы ни одно покушение на эту красоту не осталось безнаказанным»
Вчера, 16:56
«Чтобы ни одно покушение на эту красоту не осталось безнаказанным»
В Краснодаре установят камеры для защиты новогодней иллюминации

Реклама на сайте