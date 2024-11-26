В Сочи выберут народных Деда Мороза, Снегурочку и новогодний костюм

В этом году прием заявок стартует 30 ноября. В форме нужно указать ФИО, возраст, телефон, электронную почту и район проживания.

26 ноября администрация Сочи анонсировала городской фестиваль «Народный Дед Мороз 2025». Праздник ежегодный, в прошлом году на конкурс подали больше 50 заявок.

Предусмотрены три номинации: «Народный Дед Мороз» и «Народная Снегурочка» для участников от 18 лет, а также «Народный новогодний костюм» для жителей от 5 лет.

Всех участников наградят грамотами, а победителей — дипломами и призами. Ознакомиться с подробной информацией о фестивале можно на сайте.