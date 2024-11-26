В Сочи выберут народных Деда Мороза, Снегурочку и новогодний костюм

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Жителей Сочи приглашают принять участие в новогоднем городском конкурсе

26 ноября администрация Сочи анонсировала городской фестиваль «Народный Дед Мороз 2025». Праздник ежегодный, в прошлом году на конкурс подали больше 50 заявок. 

В этом году прием заявок стартует 30 ноября. В форме нужно указать ФИО, возраст, телефон, электронную почту и район проживания.

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Предусмотрены три номинации: «Народный Дед Мороз» и «Народная Снегурочка» для участников от 18 лет, а также «Народный новогодний костюм» для жителей от 5 лет.

Всех участников наградят грамотами, а победителей — дипломами и призами. Ознакомиться с подробной информацией о фестивале можно на сайте.

Как писали Юга.ру, в Сочи не будет массовых гуляний и концертов в Новый год. В августе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел ограничение на проведение мероприятий на открытом воздухе с участием более 1 тыс. человек.

Конкурсы Курорты и туризм Новый год Праздники Сочи Фестивали

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В Сочи выберут народных Деда Мороза, Снегурочку и новогодний костюм
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