В Краснодаре покажут премьеру спектакля в жанре философского триллера
В Краснодаре в театре «Мой» покажут премьеру спектакля «Автопортрет» (16+)
Проект «Культурные люди» анонсировал на 29-30 ноября и 1 декабря премьеру спектакля «Автопортрет» по пьесе Александра Ремеза. Новую постановку покажут в театре «Мой».
Спектакль поставила московский режиссер Анна Клочкова. Она окончила Екатеринбургский государственный театральный институт, а сейчас учится в ГИТИСе.
В постановке играет актер и режиссер, экс-артист Краснодарского Молодежного театра и создатель частного театра-школы «Мой» Станислав Слободянюк. Остальные роли исполняют актеры труппы «Культурных людей» Федор Львов-Белов, Полина Похилько и Анастасия Чуркина.
Это постановка в жанре философского триллера. Главный герой — молодой художник, только что закончивший свой гениальный автопортрет. В доме живет служанка Полина, влюбленная в него. Но она не ждет взаимности, потому что художник не знает любви и не замечает женщин. Однажды спокойствие нарушает постучавшая в дверь Лидия, а затем и загадочный незнакомец.
«Постановка балансирует на грани между вдохновением и отчаянием, исследуя чувства, которые герой словно и не помнит. Это не просто история о любви, но глубокий взгляд в мир художника, создающего и разрушающего себя», — отметили в театре.
Творчество драматурга Александра Ремеза пришлось на 1970-80-е годы. Главные темы в его произведениях — культура, судьба художника и его таланта. Пьесы Ремеза долго оставались за пределами официальной культуры и почти не ставились в театрах.
«Я удивлялся его таланту, его дерзкому, незащищенному письму. Он писал смело, пользовался сюжетами, которыми в те времена из страха или стыда никто не пользовался», — писал о Ремезе театральный режиссер Анатолий Васильев.
«Культурные люди» — театральная группировка, которая делает смелые постановки на разных площадках Краснодара. Ее возглавляет режиссер Павел Львов-Белов. Сейчас в репертуаре несколько спектаклей: «Дамочки», «Циники», «Антропос», «Самозванцы» и премьерный «Автопортрет».
Премьера пройдет на площадке театра «Мой» на улице Зиповской, 5в, литер Х.
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