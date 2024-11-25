Краснодарский «Один театр» запустил шоу видео-интервью с актерами

Пилотный выпуск вышел 1 ноября, а первым гостем стала актриса «Одного театра» Дарья Женихова. Она рассказала об увлечениях в детстве и переезде в Краснодар, студенческих годах и о том, как попала в «Один театр». А также о любимых ролях и спектаклях, увлечениях и жизни вне театра.



«Мне всегда хочется приземлять людей с ощущением театра. Не возвышать его и не ставить на какой-то пьедестал, что это уникальный вид искусства. Наверное, так и есть. Просто я для себя его иначе чувствую. Для меня это настолько просто и про людей, что мне не хочется его нагружать», — ответила Дарья на вопрос о том, что для нее значит театр.