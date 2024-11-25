Краснодарский «Один театр» запустил шоу видео-интервью с актерами
В пилотном выпуске шоу «Одного театра» снялась актриса Дарья Женихова
24 октября телеграм-канал «Одного театра» сообщил о запуске шоу в формате видео-интервью.
«У этого шоу не будет четких рамок и правил, разнообразие и творческое безумие, звездные гости и многое другое», — говорится в посте театра.
«Один театр» показал спектакль «Урожай»:
Пилотный выпуск вышел 1 ноября, а первым гостем стала актриса «Одного театра» Дарья Женихова. Она рассказала об увлечениях в детстве и переезде в Краснодар, студенческих годах и о том, как попала в «Один театр». А также о любимых ролях и спектаклях, увлечениях и жизни вне театра.
«Мне всегда хочется приземлять людей с ощущением театра. Не возвышать его и не ставить на какой-то пьедестал, что это уникальный вид искусства. Наверное, так и есть. Просто я для себя его иначе чувствую. Для меня это настолько просто и про людей, что мне не хочется его нагружать», — ответила Дарья на вопрос о том, что для нее значит театр.
Дарья Женихова окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусства, в 2014 году вошла в труппу «Одного театра». Дебютной работой стала роль в спектакле «Prогон». Она играет еще в 15 спектаклях: «Тебя 2», «Серая радуга», «Я умер от варенья», «Понаехи», «С училища», «Затворник и Шестипалый», «Шоу-рум», «Мне мое солнышко больше не светит», «Сережа очень тупой», «Витамин роста», «Невидимый Краснодар», «Квазифутбол», «Город. Открытое небо», «Полное счастье», «Урожай».
Следующими гостями шоу станут актеры Краснодарского театра драмы им. Горького и «Одного театра» Алексей и Алла Мосоловы. Посмотреть шоу можно на платформах «VK Видео» и YouTube.
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