Экономисты портала «Выберу.ру» рассказали, может ли на фоне роста рынка банковских вкладов повториться финансовый кризис 2008 года

В последние месяцы уходящего года количество банковских вкладов растет на фоне увеличения процентных ставок, тогда как число выдаваемых кредитов сокращается. Смогут ли банки продолжать выплачивать доходы по вкладам и не грозит ли нам в скором времени «новый 2008», то есть финансовый кризис? Отвечают аналитики портала «Выберу.ру».

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на 1 октября 2024 года средний размер депозита в российских банках составил 370 000 рублей, а общая сумма вкладов достигла 51,8 трлн рублей. Проблема в том, рассказывают эксперты «Выберу.ру», что банки привлекают средства под высокие проценты, но сталкиваются с трудностями при выдаче кредитов. Это происходит из-за высоких процентных ставок, отпугивающих потенциальных заемщиков, и ужесточения требований регуляторов к выдаче необеспеченных кредитов. В результате у банков скапливаются средства, которые они не могут эффективно разместить.

Экономисты портала объясняют: банковская модель предполагает, что средства, привлеченные от вкладчиков, предоставляются в виде кредитов под более высокие проценты, что позволяет банкам зарабатывать на разнице. Но если кредиты не выдаются, возникает риск невыплат процентов по депозитам. Это действительно создает угрозу возникновения пузыря, который может лопнуть, если обязательства банков превысят их доходы.

«Опасность перегрева, безусловно, есть. Но в отличие от 2008 года, сейчас банки более подготовлены, а система страхования вкладов добавляет уверенности. Если в 2008 году мы были на американских горках, то сейчас это скорее плавная поездка на карусели. Риски присутствуют, но они контролируемы. Но если ставки продолжат расти без должного контроля, риски перегрева могут вернуться», — считает Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру».

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«Паниковать и бежать в банк закрывать вклады, в принципе, тоже не стоит, — продолжает Анна Романенко. — Это надо делать строго в рамках крайней необходимости по-своему. В противном случае можно потерять проценты, что делает досрочное расторжение договора невыгодным для вкладчика. Отчасти именно поэтому банки предлагают вклады со снятием процентов ежемесячно — от одного месяца до трёх лет, что позволяет выбрать оптимальный вариант с учётом целей инвестирования. Важно помнить, что паника может принести больше вреда, чем самой ситуации».

Экономисты Выберу.ру отмечают, что банки получают доходы не только от кредитования. Они также зарабатывают на комиссиях за банковские операции, инвестициях, брокерских услугах и других финансовых продуктах. Это позволяет им поддерживать стабильность даже в условиях снижения спроса на кредиты. К тому же система страхования вкладов, действующая в России с 2003 года, предоставляет дополнительную защиту вкладчикам. Вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством, и в случае банкротства банка АСВ гарантирует возврат средств.

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«Конкретный прогноз по ситуации с вкладами сделать сложно. Ставки по вкладам будут колебаться, как маятник, но общий позитивный тренд на рост сохранится. Важно выбирать надежные банки с выгодными условиями, которые они в любом случае будут предлагать. Образно говоря, вклады сейчас можно сравнивать с посевом урожая: если правильно выбрать время и место, то можно рассчитывать на хороший доход. Но и о капризах природы тоже стоит помнить — на них мы повлиять не в состоянии», — говорит исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.