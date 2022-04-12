Можно ли в Краснодаре сделать прививку от бешенства? Юга.ру позвонили в больницы и узнали

Два года назад получить вакцину от бешенства в Краснодаре было практически невозможно. Как обстоят дела с этим сейчас?

В начале апреля в редакцию Юга.ру обратились музыканты, которые жаловались на бродячих собак около студии. Животные агрессивно себя вели, и барабанщики боялись ходить на репетиции. А одну девушку собака все-таки укусила. В травмпункте вакцину от бешенства ставить ей не стали. Врач объяснил, что укол сразу ставят только беременным и людям с рядом заболеваний. Девушке обработали рану, рассказали, как ее перевязывать, и сказали наблюдать за своим состоянием неделю. В 2020 году с проблемой вакцинации от бешенства столкнулась еще одна жительница Краснодара. Тогда она рассказала журналистке Юга.ру, что достала из ямы провалившегося котенка и принесла его домой. Через несколько дней животное стало агрессивно себя вести, у него появилось обильное слюноотделение. По пути в ветеринарную больницу котенок поцарапал свою новую хозяйку, в рану попала слюна животного.

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К утру котенок умер, а его труп передали в краевой Россельхознадзор, откуда отвезли на экспертизу в специальную лабораторию Кропоткинского района. Результаты оттуда пришлось ждать несколько месяцев. Девушке удалось по знакомству поставить иммуноглобулин в Краснодаре. Была ли на тот момент вакцина в других медучреждениях города, она не знает. А в 2019 году Юга.ру рассказывали историю еще одной жительницы Краснодара, которая после укуса собаки не могла сделать себе прививку от бешенства. На улице Кубанской Набережной на девушку напала стая собак, одно из животных вцепилось ей в ногу. В тот же день девушка обратилась в несколько больниц Краснодара и не смогла поставить вакцину из-за ее отсутствия. На следующий день она обзвонила все частные и муниципальные медучреждения города и узнала, что вакцина есть только в одной частной клинике.

Журналистка Юга.ру решила узнать, как обстоят дела с вакциной от бешенства в Краснодаре сейчас. В пресс-службе краевого минздрава рассказали, что в регионе вакцина есть. Поставить ее можно в больнице или поликлинике по месту жительства. После этого журналистка решила позвонить в некоторые поликлиники и травмпункты города. В больнице скорой медицинской помощи на улице 40-летия Победы сказали, что могут поставить вакцину только ребенку. А в поликлинике № 16 ответили, что за уколом нужно обращаться в травмпункт. В нескольких городских травмпунктах не ответили, есть ли вакцина в наличии, и сказали, что сначала нужен осмотр врача. На вопрос о том, что делать, если укусило животное, сказали, что сначала нужно обращаться к специалисту, а после осмотра он уже решит, нужна ли прививка. В травмпункте поликлиники № 7 отметили, что укол ставят строго в медучреждении по округам. То есть, если вы живете в Западном округе, то поставить вакцину в Центральном уже не получится. Кроме того, необходимо прикрепиться к поликлинике.