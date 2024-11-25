Туапсинские портовики подарили два спортивных катамарана районному Центру детско-юношеского туризма

Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) приобрел два современных спортивно-туристических катамарана для районного Центра детско-юношеского туризма

Благотворительный проект стал частью программы поддержки активного отдыха, физического развития детей и молодежи «Порт за Спорт: На волне активного туризма».

В последние дни октября юные спортсмены собрались на тренировку, чтобы первыми опробовать новые катамараны. «Это было невероятно! Мы чувствуем себя настоящими мореплавателями», — делились впечатлениями юные участники во время освоения морского маршрута.

© Фото пресс-службы ТМТП

© Фото пресс-службы ТМТП

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«Катамараны, которые мы получили, позволят нашим воспитанникам заниматься водными видами спорта на более высоком уровне и расширят наши возможности для организации водных походов. Мы искренне благодарим Туапсинский морской торговый порт за поддержку. Это не просто плавсредства, это новый виток в развитии детского туризма в нашем районе», — отметила руководитель Центра детско-юношеского туризма Туапсинского района Наталья Ликарчук.

Проект по поддержке детского спорта и туризма стал одним из ключевых направлений социальной работы компании. В 2023 году ТМТП уже реализовала несколько инициатив по благоустройству спортивной инфраструктуры и развитию образовательных программ для молодежи.

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«Мы понимаем, насколько важно развивать спорт и туризм среди молодежи. Этот проект — наш вклад в будущее, в здоровье и активное развитие подрастающего поколения. Мы верим, что такие инициативы помогают формировать активную жизненную позицию у детей и развивают их командный дух», — отметили в пресс-службе ТМТП.