Туапсинские портовики подарили два спортивных катамарана районному Центру детско-юношеского туризма
Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) приобрел два современных спортивно-туристических катамарана для районного Центра детско-юношеского туризма
Благотворительный проект стал частью программы поддержки активного отдыха, физического развития детей и молодежи «Порт за Спорт: На волне активного туризма».
В последние дни октября юные спортсмены собрались на тренировку, чтобы первыми опробовать новые катамараны.
«Это было невероятно! Мы чувствуем себя настоящими мореплавателями», — делились впечатлениями юные участники во время освоения морского маршрута.
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«Катамараны, которые мы получили, позволят нашим воспитанникам заниматься водными видами спорта на более высоком уровне и расширят наши возможности для организации водных походов. Мы искренне благодарим Туапсинский морской торговый порт за поддержку. Это не просто плавсредства, это новый виток в развитии детского туризма в нашем районе», — отметила руководитель Центра детско-юношеского туризма Туапсинского района Наталья Ликарчук.
Проект по поддержке детского спорта и туризма стал одним из ключевых направлений социальной работы компании. В 2023 году ТМТП уже реализовала несколько инициатив по благоустройству спортивной инфраструктуры и развитию образовательных программ для молодежи.
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«Мы понимаем, насколько важно развивать спорт и туризм среди молодежи. Этот проект — наш вклад в будущее, в здоровье и активное развитие подрастающего поколения. Мы верим, что такие инициативы помогают формировать активную жизненную позицию у детей и развивают их командный дух», — отметили в пресс-службе ТМТП.
Как писали Юга.ру, в августе на городском пляже Туапсе прошел второй ежегодный фестиваль сапсерфинга «НаВОЛНЕние». В нем участвовали не только жители Туапсинского района, но и гости из Сочи, Краснодара и всего края. Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) выступил официальным партнером фестиваля.