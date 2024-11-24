Некоторые районы Кубани засыпало снегом, а улицы Краснодара затопило после дождя. Собрали кадры из соцсетей

В Краснодарском крае резко испортилась погода. В нескольких районах выпал снег, а в Краснодаре прошел ливень

В ночь с 24 на 25 ноября на Краснодарский край обрушилась непогода. Сразу в нескольких районах выпал снег. Жители поделились кадрами в пабликах. Молдовановский перевал в Туапсинском районе спецмашины расчищали от снега. Водителей призывают быть осторожнее, дороги могут быть скользкими.

В Горячем Ключе деревья засыпало снегом, появились первые сугробы. В комментариях люди удивляются, что еще вчера была летняя погода, а утром резко наступила зима. Снежное утро было сегодня также в Апшеронском районе.

Снег был замечен и в Краснодаре, но очень мелкий и не во всех районах. При этом в городе прошел сильный дождь, после которого затопило некоторые улицы. Больше всего подтоплений традиционно в Музыкальном районе. ЕДДС Краснодара сообщила, что на улицах работает водооткачивающая техника. Общественный транспорт ходит в штатном режиме.