Некоторые районы Кубани засыпало снегом, а улицы Краснодара затопило после дождя. Собрали кадры из соцсетей

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из телеграм-каналов «Горячий Ключ News» и «Ъ-Кубань»
    © Скриншоты фото из телеграм-каналов «Горячий Ключ News» и «Ъ-Кубань»

В Краснодарском крае резко испортилась погода. В нескольких районах выпал снег, а в Краснодаре прошел ливень

В ночь с 24 на 25 ноября на Краснодарский край обрушилась непогода. Сразу в нескольких районах выпал снег. Жители поделились кадрами в пабликах.

Молдовановский перевал в Туапсинском районе спецмашины расчищали от снега. Водителей призывают быть осторожнее, дороги могут быть скользкими. 

В Горячем Ключе деревья засыпало снегом, появились первые сугробы. В комментариях люди удивляются, что еще вчера была летняя погода, а утром резко наступила зима. Снежное утро было сегодня также в Апшеронском районе.

Снег был замечен и в Краснодаре, но очень мелкий и не во всех районах. При этом в городе прошел сильный дождь, после которого затопило некоторые улицы. Больше всего подтоплений традиционно в Музыкальном районе. 

ЕДДС Краснодара сообщила, что на улицах работает водооткачивающая техника. Общественный транспорт ходит в штатном режиме.

Как писали Юга.ру, краснодарцев предупредили о сжигании рисовой соломы с 22 по 29 ноября.

Апшеронский район Горячий Ключ дорога на курорт Дороги Краснодар Погода Туапсинский район

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Некоторые районы Кубани засыпало снегом, а улицы Краснодара затопило после дождя. Собрали кадры из соцсетей
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