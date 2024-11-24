Некоторые районы Кубани засыпало снегом, а улицы Краснодара затопило после дождя. Собрали кадры из соцсетей
В Краснодарском крае резко испортилась погода. В нескольких районах выпал снег, а в Краснодаре прошел ливень
В ночь с 24 на 25 ноября на Краснодарский край обрушилась непогода. Сразу в нескольких районах выпал снег. Жители поделились кадрами в пабликах.
Молдовановский перевал в Туапсинском районе спецмашины расчищали от снега. Водителей призывают быть осторожнее, дороги могут быть скользкими.
В Горячем Ключе деревья засыпало снегом, появились первые сугробы. В комментариях люди удивляются, что еще вчера была летняя погода, а утром резко наступила зима. Снежное утро было сегодня также в Апшеронском районе.
Снег был замечен и в Краснодаре, но очень мелкий и не во всех районах. При этом в городе прошел сильный дождь, после которого затопило некоторые улицы. Больше всего подтоплений традиционно в Музыкальном районе.
ЕДДС Краснодара сообщила, что на улицах работает водооткачивающая техника. Общественный транспорт ходит в штатном режиме.
Как писали Юга.ру, краснодарцев предупредили о сжигании рисовой соломы с 22 по 29 ноября.