В новом сельхозсезоне кубанские аграрии опробуют цветные удобрения

На международной выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро») показала минеральные удобрения, современные агрономические сервисы и семена российской селекции

В Краснодарском крае уже 25 лет работает «ФосАгро-Кубань», региональная компания, входящая в «ФосАгро-Регион». Она развивает пять современных центров дистрибуции в районах и новый клиентский центр в Краснодаре. За последние пять лет компания поставила кубанским хозяйствам около 2 млн тонн различных удобрений, и ассортимент из почти 60 марок продолжает расширяться.

На выставке «ФосАгро-Регион» объявила о пополнении линейки удобрений гранулированными азотно-фосфорными и NPK-марками, окрашенными в различные цвета. Уже в этом сезоне аграриям станут доступны аммофос, сульфоаммофос и широкий спектр комплексных удобрений в индивидуальных колерах.

Как сообщают в компании, идея окрасить гранулу в индивидуальные цвета появилась в ответ на запрос со стороны потребителей: это помогает хозяйствам предотвратить хищение или подмену удобрений со складов для перепродажи на теневом рынке.

Первыми покупателями такой продукции стали агрохолдинги. Компания может предоставлять крупным покупателям индивидуальный цвет гранул, закрепленный за ними на весь сельхозсезон.

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Ассортимент минеральных удобрений, доступных аграриям в центрах дистрибуции сети, расширяется за счет продукции не только «ФосАгро», но и других производителей. В первый день выставки компания подписала меморандум о сотрудничестве с компанией «Экологические технологии в Прикамье», российским производителем калийно-магниевых удобрений.

По данным ВНИИ Агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, около половины пахотных земель в России нуждается в улучшении магниевого питания. Такая мера повышает урожайность до 20-25% и особенно важна для технических, кормовых культур и овощей «борщевого набора».

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Дистрибуция семян российской селекции — ещё одно направление, которое развивает компания. В этом году она сосредоточилась на продвижении семян подсолнечника и кукурузы, а также ячменя, сои и гороха ведущих селекционно-семеноводческих компаний России. В планах на следующий год — удвоить объёмы поставок, сопровождая их агрономической поддержкой и рекомендациями по минеральному питанию.

Для грамотного подбора систем минерального питания растений компания развивает современные агрономические сервисы. В частности, сервис агрохимического обследования почв помогает аграриям оптимизировать расходы на удобрения и получать стабильно высокие урожаи. Площади обследуемых почв ежегодно удваивают, для отбора проб «ФосАгро-Регион» использует собственный парк автоматизированных пробоотборников, а анализ образцов проводит в собственной агрохимической лаборатории AgroG.

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Директор «ФосАгро-Кубань» Павел Чехлань сообщил, что все новейшие решения, представленные на выставке, будут доступны кубанским аграриям. Компания уже готовится к весенним полевым работам: «Создаем запасы всех видов минеральных удобрений вблизи сельхозугодий. Потребности аграриев обеспечим полностью. Рекомендуем сельхозтоваропроизводителям начать закупку удобрений заранее, чтобы не вызвать ажиотаж на удобрения накануне полевых работ», — напомнил он.