66% россиян продают жилье через риелторов — аналитики

По данным исследования сайта онлайн-объявлений, больше половины (66%) россиян пользуются услугами риелторов при продаже жилой недвижимости

Специалисты «Авито Недвижимости» опросили 1000 россиян, которые продавали жилье за последний год, чтобы выяснить впечатления от их опыта взаимодействия с риелторами и агентствами недвижимости.

По результатам исследования, 66% россиян продают недвижимость с привлечением профессиональной помощи: 38% обращаются в агентства, 28% — к частным риелторам. 58% опрошенных с самого начала приняли решение обратиться за помощью к профессионалам.

Чаще всего риелторов находили по совету родственников или знакомых (30%), на сайтах объявлений недвижимости (28%) либо обращались к специалисту, с которым уже работали ранее (23%). На сайтах поиска услуг подходящего риелтора нашли 15% опрошенных, а еще 3% — доверились соцсетям.

При самостоятельной продаже в 77% случаев респонденты размещали информацию на сайтах объявлений. Среди них 69% прежде всего публиковали объявления на Авито. Через онлайн-сообщества в соцсетях пробовали продать недвижимость 8% опрошенных россиян, с помощью знакомых и родственников — 7%, через объявления в прессе и другие офлайн-каналы — 6%.

Сделай красиво: что такое хоумстейджинг и как он помогает продать квартиру быстрее и дороже

«Большинство тех, кто продавал недвижимость самостоятельно, делали это с использованием платформ объявлений, таких как «Авито Недвижимость». И, хотя мы предлагаем инструменты, которые помогают самостоятельно продать жилье, роль агентов по недвижимости сейчас продолжает усиливаться. К специалистам приходят за решением индивидуальных задач и проведением сложных сделок, в том числе альтернативных. Агенты обладают насмотренностью, могут подобрать ипотечную программу и подсказать неочевидные решения под запрос клиента. Например, наряду с покупкой квартиры в новостройке или на вторичном рынке предложить вариант загородного жилья или участка под ИЖС. В конечном итоге развитие цифровых платформ помогает агентам — упрощает их работу и делает ее более эффективной», — объяснил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

В Краснодаре подорожало съемное жилье: аренда квартиры в среднем выросла до 50,5 тыс. рублей