В Ейске шестилетние Варя и Маша Мирошниченко нуждаются в дорогостоящем лечении. Как им помочь?

До года Варя и Маша нормально развивались. Но потом обе перестали есть, спать, откликаться на голоса родителей, разучились ходить на горшкок, забыли об игрушках.



«Первое время врачи говорили, что все наладится, назначали лекарства, процедуры, но улучшений не было. До трех лет дочки так и не заговорили. При этом Варя стала агрессивной, у обеих участились истерики, накормить и уложить спать их стало проблемой», — поделилась мама девочек Татьяна Мирошниченко.



После множества консультаций у неврологов и психиатров близнецам диагностировали расстройство аутистического спектра, обеим оформили инвалидность. Девочки прошли несколько курсов лечения. Постепенно появились результаты: Маша уже говорит, Варя повторяет слова, обе ходят в специальный детсад, научились есть и одеваться.



Как объяснили специалисты, при системном подходе к лечению девочки смогут освоить навыки самообслуживания, стать самостоятельнее. Детей с аутистическими расстройствами лечат в краснодарском центре восстановления, там готовы принять близняшек.



«У Вари и Маши расстройство аутистического спектра, моторная алалия (недоразвитие речи). Девочки нуждаются в курсе реабилитации для активизации психоречевого развития, когнитивных функций, коммуникативных навыков, коррекции поведения, формирования базовых навыков самообслуживания и опрятности», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



Это лечение дорогое, а ресурсы у Мирошниченко исчерпаны. В их семье трое детей, а зарплаты невелики. Родителям девочек сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на оплату курсового лечения. Всего требуется 326 303 рубля .



Как помочь Варе и Маше?

отправить пожертвование с банковской карты на сайте;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Вари и Маши Мирошниченко);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вари и Маши Мирошниченко. Без НДС.