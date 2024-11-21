На трассе между Адлером и Красной Поляной развернули бесшовную мобильную сеть

МТС обеспечила бесшовное покрытие мобильной сети на трассе между Адлером и Красной поляной

Оператор развернул новые сети во всех автомобильных тоннелях и на открытых участках совмещенной авто- и жд-дороги из Адлера в Красную поляну.

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Как сообщили в пресс-службе МТС, автомобилистов обеспечили бесшовным покрытием сети на более чем 40 км горной дороги, около 10 км из них проходят под землей, в том числе по одному из самых длинных тоннелей России. После модернизации абоненты МТС смогут пользоваться смартфоном без потери привычного качества голосовой связи и скорости интернета.

В планах компании — обеспечить скоростным интернетом железнодорожные тоннели в этом же направлении.