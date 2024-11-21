На западе Краснодара 21 ноября тысячи жителей останутся без отопления
В Краснодаре 21 ноября в Юбилейном микрорайоне и еще на двух крупных улицах. Это связано с ремонтом в котельной
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что с 8:00 21 ноября в связи с проведением срочных работ в котельной РОК-1 на проезде Мирном, 6 будет прекращена подача теплоносителя.
Это коснется жилых домов по адресам:
- Юбилейный микрорайон;
- улица Академика Лукьяненко;
- улица Красных Партизан.
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