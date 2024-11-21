На западе Краснодара 21 ноября тысячи жителей останутся без отопления

В Краснодаре 21 ноября в Юбилейном микрорайоне и еще на двух крупных улицах. Это связано с ремонтом в котельной

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что с 8:00 21 ноября в связи с проведением срочных работ в котельной РОК-1 на проезде Мирном, 6 будет прекращена подача теплоносителя.



Это коснется жилых домов по адресам: Юбилейный микрорайон;

улица Академика Лукьяненко;

улица Красных Партизан.

В 20:00 21 ноября возобновят подачу тепла потребителям Юбилейного микрорайона. Жителям улиц Академика Лукьяненко и Красных Партизан обещают вернуть отопление с 8:00 22 ноября. Отметим, что в ближайшие дни в Краснодаре резко похолодает. Синоптики прогнозируют ночные морозы.