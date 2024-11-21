На западе Краснодара 21 ноября тысячи жителей останутся без отопления

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 21 ноября в Юбилейном микрорайоне и еще на двух крупных улицах. Это связано с ремонтом в котельной

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что с 8:00 21 ноября в связи с проведением срочных работ в котельной РОК-1 на проезде Мирном, 6 будет прекращена подача теплоносителя. 

Это коснется жилых домов по адресам:

  • Юбилейный микрорайон;
  • улица Академика Лукьяненко;
  • улица Красных Партизан.

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В 20:00 21 ноября возобновят подачу тепла потребителям Юбилейного микрорайона.

Жителям улиц Академика Лукьяненко и Красных Партизан обещают вернуть отопление с 8:00 22 ноября.

Отметим, что в ближайшие дни в Краснодаре резко похолодает. Синоптики прогнозируют ночные морозы.

Напомним, что в Юбилейном микрорайоне Краснодара до 22 ноября снизили давление на сетях водоснабжения.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске назвали новую причину проблем с водой.

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