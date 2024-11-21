В Краснодарском крае температура очень сильно и резко опустится в ближайшие дни

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Андрея Малёваного
    © Фото Андрея Малёваного

На юге европейской части России синоптики ожидают очень сильное понижение температуры

21 ноября ТАСС сообщило, что синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха сразу на 10-14 °С на юге РФ.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это произойдет в воскресенье, 24 ноября. Ночные температуры станут отрицательными — от 0 до -3 °С. Днем воздух прогреется всего до 1-3 °С. Вильфанд добавил, что в понедельник морозы усилятся.

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Как показывает сервис Яндекс.Погода, в Краснодаре действительно ожидается похолодание. В воскресенье, 24 ноября, ночью будет -4 °С, днем только 3 °С. В следующие пять дней температура воздуха будет примерно такой же.

  • © Скриншот с сервиса Яндекс.Погода
    © Скриншот с сервиса Яндекс.Погода

Напомним, Краснодарский ЦГМС сообщил, что в Краснодарском крае 21 ноября столбики термометров могут преодолеть отметку 20 °С. Однако погоду может испортить ветер. По данным синоптиков, днем 23 ноября воздух прогреется до 22 °С.

Как писали Юга.ру, метеоролог Роман Вильфанд заявил, что к концу века погода в Москве будет такой же, как в Краснодаре.

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