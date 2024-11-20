В Краснодарском крае ожидается потепление до +22 °С
Синоптики прогнозируют два самых теплых дня с начала ноября
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 21 ноября столбики термометров могут преодолеть отметку 20 °С. Однако погоду может испортить ветер. Порывы достигнут 15-20 м/с, а в отдельных районах — 23 м/с.
По данным синоптиков, днем 23 ноября воздух прогреется до 22 °С.
«Завтра через территорию региона пройдет теплый и влажный атмосферный фронт. Термометры покажут от +15 до +20 градусов, в южной части региона — до +22», — рассказала «Кубанским новостям» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Вилия Тукаева.
Также синоптик Михаил Леус отметил, что в ближайшие дни погода в Краснодарском крае под воздействием антициклона. Облаков в небе станет меньше, обойдётся без дождей. В Краснодаре солнце рассеет утренние туманы.
Как писали Юга.ру, к концу века, по словам синоптиков, погода в Москве будет такой же, как в Краснодаре.