Власти Сочи собираются разгрузить город с помощью канатной дороги
Власти Сочи планируют построить канатную дорогу внутри города
20 ноября администрация Сочи сообщила, что на Международном форуме «Транспорт России» заключила соглашение о развитии инфраструктуры курорта. Документ подписали заместитель главы города Вячеслав Бауэр и генеральный директор компании «Урбантех Канатные дороги» Андрей Денисенков.
В горных микрорайонах Сочи собираются построить канатные дороги, чтобы разгрузить город от пробок.
«Город расположен на сложном рельефе, и организация в горных микрорайонах с высокой плотностью населения сообщения посредством канатных дорог может оказаться очень перспективным направлением», — считает Вячеслав Бауэр.
Власти курорта считают, что таким транспортом также будут пользоваться туристы.
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По словам Денисенкова, опыт компании в других российских городах позволит организовать оптимальные условия для Сочи. Для начала стороны исследуют транспортные и градостроительные особенности курорта, потом определят перспективные маршруты. Стоимость проекта не уточняется.
Как писали Юга.ру, между Сочи и Ростовом-на-Дону запустят морской круиз. Уже доступны два турне — «В край магнолий» и «Черноморская сказка».