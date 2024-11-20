Власти Сочи собираются разгрузить город с помощью канатной дороги

20 ноября администрация Сочи сообщила, что на Международном форуме «Транспорт России» заключила соглашение о развитии инфраструктуры курорта. Документ подписали заместитель главы города Вячеслав Бауэр и генеральный директор компании «Урбантех Канатные дороги» Андрей Денисенков.

В горных микрорайонах Сочи собираются построить канатные дороги, чтобы разгрузить город от пробок.

«Город расположен на сложном рельефе, и организация в горных микрорайонах с высокой плотностью населения сообщения посредством канатных дорог может оказаться очень перспективным направлением», — считает Вячеслав Бауэр.

Власти курорта считают, что таким транспортом также будут пользоваться туристы.