В российских городах могут запустить канатное такси. Рассказываем, что это такое

В России может появиться канатно-транспортная система с полноуправляемым подвижным составом. Соглашение о ее разработке подписали 16 сентября

17 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ООО «Руслет» сообщил , что в России может появиться городское канатное такси. Это гибрид традиционной канатной дороги и полноуправляемой системы, когда кабина движется самостоятельно. 16 сентября производитель ООО «Руслет» и ФГБУ Московский Политехнический университет подписали соглашение о ее разработке.

Гендиректор компании Дмитрий Сидорович рассказал, что основная идея канатного такси заключается в том, что кабину можно будет вызывать по требованию:



«У каждой кабины свой привод. Она двигается между точками назначения. Это такой «умный» подвижной состав. Он умеет разгоняться и тормозить, останавливаться на нужных станциях и открывать двери. Или, например, проходить мимо остановки, которая не нужна пассажирам. А главное преимущество такого транспорта — нулевые выбросы, большая пропускная способность, покрытие большой площади благодаря разветвлению».



Он отметил, что экологичный транспорт подойдет для районов, где нельзя использовать трамваи и троллейбусы.

Также канатное такси позволит уйти от зависимости от трафика или сложностей с парковкой.