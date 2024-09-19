В российских городах могут запустить канатное такси. Рассказываем, что это такое

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В России может появиться канатно-транспортная система с полноуправляемым подвижным составом. Соглашение о ее разработке подписали 16 сентября

17 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ООО «Руслет» сообщил, что в России может появиться городское канатное такси. Это гибрид традиционной канатной дороги и полноуправляемой системы, когда кабина движется самостоятельно.

16 сентября производитель ООО «Руслет» и ФГБУ Московский Политехнический университет подписали соглашение о ее разработке.

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Гендиректор компании Дмитрий Сидорович рассказал, что основная идея канатного такси заключается в том, что кабину можно будет вызывать по требованию:

«У каждой кабины свой привод. Она двигается между точками назначения. Это такой «умный» подвижной состав. Он умеет разгоняться и тормозить, останавливаться на нужных станциях и открывать двери. Или, например, проходить мимо остановки, которая не нужна пассажирам. А главное преимущество такого транспорта — нулевые выбросы, большая пропускная способность, покрытие большой площади благодаря разветвлению».

Он отметил, что экологичный транспорт подойдет для районов, где нельзя использовать трамваи и троллейбусы.

Также канатное такси позволит уйти от зависимости от трафика или сложностей с парковкой.

Напомним, что в 2025 году власти Краснодара закупят 50 новых трамваев на 6,66 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара ответили, на каком этапе проект трамвайной ветки в ГМР.

Инфраструктура Общественный транспорт Такси Транспорт

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В российских городах могут запустить канатное такси. Рассказываем, что это такое
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