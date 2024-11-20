В Адыгее спустя два месяца открыли канатную дорогу

Савранская канатная дорога в Адыгее восстановила работу

Предыстория: В сентябре Ростехнадзор закрыл канатную дорогу в Адыгее в районе станицы Даховской. Специалисты выявили 15 нарушений техники безопасности, что создавало угрозу жизни и здоровью людей.



Также у канатной дороги была превышена максимальная скорость движения, а сотрудники не прошли аттестацию. Перевозчик не проводил ежегодный техосмотр оборудования.

20 ноября телеграм-канал «Нетипичная Адыгея» сообщил, что специалисты устранили нарушения, и Савранская канатная дорога возобновила работу.

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Напомним, что канатку открыла туристическая фирма «Лагуна страусов» в 2014 году. На строительство потратили около 150 млн рублей. Длина канатной дороги составляет 1250 метров, высота подъема — 500 метров, время пути в одну сторону — 15 минут. Она поднимает туристов на вершину хребта Уна-Коз.