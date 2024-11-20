Проект краснодарского храма от фонда ТОЧНО ДОБРО получил приз архитектурного конкурса на фестивале «Зодчество»

Проект храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» фонда ТОЧНО ДОБРО (входит в ГК ТОЧНО, основатель — Николай Амосов) стал призёром конкурса «Храмовая архитектура» на XXXII международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве

«Зодчество» — ежегодный национальный фестиваль с заружебным участием, смотр архитектурных и градостроительных достижений городов и регионов России. На мероприятии представители архитектурного сообщества обмениваются опытом и идеями, обучаются новым технологиям и задают тренды отрасли. Событие организовал Союз архитекторов России при поддержке Правительства Москвы, Минстроя РФ и столичного Комитета по архитектуре и градостроительству.

Фестиваль проходил с 12 по 14 ноября в Москве и включал деловую, выставочную, кураторскую и конкурсную программы. Для участия в последней архитекторы представили более 450 работ. Победителей объявили 13 ноября на церемонии награждения в Москве.

Храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Краснодаре получил приз в номинации «Храмовая архитектура. Проекты». Авторам проекта вручили диплом «За продолжение и развитие традиций храмового зодчества Краснодарского края».

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Православный храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» возведут в центральном сквере жилого района «Первое место»* (Краснодар, поселок Новознаменский). Новый духовный центр выполнят в традиционной русской манере с элементами неорусского стиля (модерна) и византийской стилистике, характерной для южных регионов.

На храмовой территории расположится целый комплекс зданий — приходской дом с библиотекой и культурным центром, колокольня и кафе. Все помещения выполнят в единой концепции с храмом, но при этом в современной манере, что подчеркнет связь комплекса с ближайшей жилой застройкой. Храм планируют построить к 2029 году.

Деловая программа фестиваля «Зодчество» включала в себя лекции, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Руководитель проектов строительства храмовых комплексов ГК ТОЧНО Елена Медведева выступила в роли спикера в секции «Храмовая архитектура». Она поделилась практическим опытом интеграция сакральных пространств в современную жилую застройку новых районов.

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Важной составляющей фестиваля стали экспозиции крупных архитекторов страны. ГК ТОЧНО совместно с мастерской «Прохрам» представила инсталляцию «Лествица Иакова». Арт-объект является современным архитектурным прочтением одноименного библейского сюжета. Инсталляция символизирует огненную лествицу Иакова, которая соединяет земной и небесный миры.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Группа компаний ТОЧНО уделяет особое внимание созданию мест для формирования семейных и духовных ценностей. Помимо храма «Знамение» в жилом районе «Первое место», девелопер строит храм в станице Динской и возводит храм Святых Апостолов Петра и Павла в микрорайоне «Родные Просторы».