Адыгея представила проекты курорта «Лагонаки» и «Дегуакской поляны» на международной выставке в Турции

Адыгея, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Делегация из Адыгеи поучаствовала в международной туристической выставке TravelExpo Ankara, которая проходила в столице Турции с 14 по 17 ноября

TravelExpo Ankara объединила представителей туристического сектора Турции, России, стран Африки, Латинской Америки, Европы и Азии. На выставке российский туристический потенциал представили на едином стенде под брендом Discover Russia. На площадке презентовали проекты из шести регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Адыгеи, Татарстана, Тверской области и Чечни. 

Фото Алексея Гусева

Фото Алексея Гусева

В состав делегации из Адыгеи вошли помощник главы республики Бэлла Хакунова, председатель Комитета по туризму Ибрагим Билимготов и директор Центра поддержки предпринимательства Артур Чич. В экспозиции поучаствовали представители гостиничного бизнеса, постфолк группа «Мыст» и мастер золотого шитья Фатима Акушева.

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На выставке представители Адыгеи познакомили посетителей с проектами всесезонного курорта «Лагонаки» и развлекательного парка «Дегуакская поляна». На экспозиции также прошли выступления музыкальной группы «Мыст» и мастер-классы по золотому шитью.

На мероприятии Центр развития международного туризма и Центр поддержки предпринимательства Адыгеи подписали соглашение о сотрудничестве. 

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

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Адыгея Выставки Курорты и туризм Международные отношения Мурат Кумпилов Турция Экономика

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