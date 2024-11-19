Пользователи транспортных карт «Час Пик» на юге России сэкономили 4 млн рублей на оплате проезда в общественном транспорте

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы НСПК
    © Фото пресс-службы НСПК

Пользователи транспортных карт «Час Пик» на юге России получили 4 млн рублей кешбэка за оплату проезда в общественном транспорте через Систему быстрых платежей (СБП)

Напомним, до 31 декабря 2024 года при пополнении или покупке транспортных карт «Час Пик» через СБП пассажиры общественного транспорта на юге России получают кешбэк 20%. 

«Жителям Краснодарского края, Элисты, Карачаево-Черкесии и Майкопа вернулось в виде кешбэка свыше 4 млн рублей за пополнение транспортных карт «Час-Пик» через Систему быстрых платежей. Уверена, до конца года еще больше пассажиров смогут оценить удобство и выгоду такого способа пополнения проездных», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт Мария Точилова.

В Ростове-на-Дону впервые появятся трехсекционные трамваи:

Акция распространяется на любые виды транспортных карт: студенческие, школьные, городские социальные проездные, ЕТК-онлайн, проездные в виде брелока и другие. Выбрать подходящую можно здесь. Расплатиться за проезд такими картами можно во всем муниципальном транспорте региона и на маршрутах большинства частных перевозчиков.

Чтобы кешбэк вернулся на банковский счет, нужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Максимальный кешбэк на одного пользователя СБП — 1000 рублей в месяц. Пополнить транспортную карту можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «ЧасПик-транспорт».

Полные правила предоставления кешбэка и перечень перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте vamprivet.ru.

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