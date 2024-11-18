В России собираются повысить штрафы за нарушения ПДД. На сколько они вырастут?

С 1 января в России могут увеличить штрафы на самые «популярные» нарушения

17 ноября «Ведомости» сообщили, что с 1 января 2025 года в России могут вырасти штрафы за нарушения ПДД. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) разрабатывают в правительстве.



Среди предлагаемых нововведений:

штраф за вождение в алкогольном опьянении или передачу управления транспортом пьяному вырастет с 30 до 45 тыс. рублей;

штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков и разметки вырастут с 500-5000 до 750-7500 рублей;

за ДТП с легким вредом здоровью — с 2,5-5 до 3,7-7,5 тыс. рублей, а со средним вредом — с 10-20 до 15-30 тыс. рублей;

за непристегнутый ремень — с 1 до 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, планируют поднять штрафы за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также правил движения крупногабаритного транспорта.