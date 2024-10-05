Жители Краснодара заплатили 341 млн штрафов за неоплату парковки с начала 2024 года

Всего с начала года в бюджет Краснодара от парковочной деятельности поступило более 500 млн рублей. Из них 202 млн рублей — от уплаты парковки

4 октября департамент транспорта Краснодара сообщил, что с начала 2024 года город на платных парковках заработал более 500 млн рублей.

Большая часть этой суммы пришла от штрафов неплательщиков — 202 млн 575 тыс., еще 341 млн и 51 тыс. — от оплаты за стоянки.