Жители Краснодара заплатили 341 млн штрафов за неоплату парковки с начала 2024 года

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Всего с начала года в бюджет Краснодара от парковочной деятельности поступило более 500 млн рублей. Из них 202 млн рублей — от уплаты парковки

4 октября департамент транспорта Краснодара сообщил, что с начала 2024 года город на платных парковках заработал более 500 млн рублей. 

Большая часть этой суммы пришла от штрафов неплательщиков — 202 млн 575 тыс., еще 341 млн и 51 тыс. — от оплаты за стоянки.

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Напомним, 4 июля газета «Ведомости» сообщила, что регионы РФ смогут ввести на своей территории скидку 50% на оплату штрафов за нарушение правил парковки. Это будет возможно при условии, если водитель оплатит штраф через электронные сервисы в течение 20 дней. Скидка уже действует в Москве.

Как писали Юга.ру, региональный Союз транспортников сообщил, что в Краснодаре нужно увеличить количество платных парковок. Мера поможет сократить пробки, так как больше людей пересядет с личных автомобилей на общественный транспорт.

Автомобили Деньги Дороги Краснодар парковки Транспорт

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