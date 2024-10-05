Жители Краснодара заплатили 341 млн штрафов за неоплату парковки с начала 2024 года
Всего с начала года в бюджет Краснодара от парковочной деятельности поступило более 500 млн рублей. Из них 202 млн рублей — от уплаты парковки
4 октября департамент транспорта Краснодара сообщил, что с начала 2024 года город на платных парковках заработал более 500 млн рублей.
Большая часть этой суммы пришла от штрафов неплательщиков — 202 млн 575 тыс., еще 341 млн и 51 тыс. — от оплаты за стоянки.
Напомним, 4 июля газета «Ведомости» сообщила, что регионы РФ смогут ввести на своей территории скидку 50% на оплату штрафов за нарушение правил парковки. Это будет возможно при условии, если водитель оплатит штраф через электронные сервисы в течение 20 дней. Скидка уже действует в Москве.
Как писали Юга.ру, региональный Союз транспортников сообщил, что в Краснодаре нужно увеличить количество платных парковок. Мера поможет сократить пробки, так как больше людей пересядет с личных автомобилей на общественный транспорт.