Андерсен для взрослых. В сети появился трейлер хоррор-версии «Русалочки»

Rutube-канал Meloryash поделился первым трейлером фильма «Русалочка».

По сюжету археолог Эрик Принс на маленьком острове в Карибском море обнаруживает следы древней цивилизации, которая существовала около 10 тыс. лет назад. Во время раскопок герой знакомится с девушкой по имени Аврора и влюбляется в неё. Аврора оказывается существом с хвостом. Чтобы свободно передвигаться по суше на ногах, ей нужно пить человеческую кровь.