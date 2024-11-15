Андерсен для взрослых. В сети появился трейлер хоррор-версии «Русалочки»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Русалочки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
    Кадр из трейлера к фильму «Русалочки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

Компания Lionsgate выпустила трейлер «взрослой» экранизации «Русалочки». Картина покажет альтернативную историю Ариэль (18+)

Rutube-канал Meloryash поделился первым трейлером фильма «Русалочка».

По сюжету археолог Эрик Принс на маленьком острове в Карибском море обнаруживает следы древней цивилизации, которая существовала около 10 тыс. лет назад. Во время раскопок герой знакомится с девушкой по имени Аврора и влюбляется в неё. Аврора оказывается существом с хвостом. Чтобы свободно передвигаться по суше на ногах, ей нужно пить человеческую кровь.

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Режиссером выступил Ли Скотт. До «Русалочки» он снял несколько низкопробных трэш-фильмов — «Трансморферы», «Возрожденный Франкенштейн» и «Дракула: Заговор вампиров».

Хоррор-версия сказки Ханса Кристиана Андерсена получила рейтинг R (российский аналог 18+) из-за сцен с насилием, наготой и грубой лексикой. 

Как писали Юга.ру, вышел трейлер четвертого фильма о Бриджит Джонс. У 51-летней героини начинается роман с молодым парнем.

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Андерсен для взрослых. В сети появился трейлер хоррор-версии «Русалочки»
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