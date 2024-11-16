Вышел трейлер драмы «Шоугерл». Критики пророчат Памеле Андерсон премию «Оскар»
Кинокомпания Sony Pictures Classics представила дебютный трейлер драматического фильма «Шоугерл» с Памелой Андерсон в главной роли (18+)
В сети появился трейлер фильма «Шоугёрл». Драматическую ленту сняла Джиа Кополла, внучка Фрэнсиса Форда («Крёстный отец», «Апокалипсис сегодня») и племянница Софии Кополлы («Трудности перевода»).
Это лента о танцовщице предпенсионного возраста Шелли, чьё шоу в Лас-Вегасе закрывают после 30 лет выступлений. Героиня пытается понять, чем заниматься дальше, и параллельно хочет наладить отношения с дочерью.
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Главную роль исполнила Памела Андерсон («Спасатели Малибу», «Очень страшного кино 3»). В фильме также снялись Джейми Ли Кёртис, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста, Билли Лурд и Бренда Сонг.
Премьерный показ «Шоугерл» прошел на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре. Фильм получил положительные отзывы. Критики называют Андерсон одной из главных претенденток на звание лучшей актрисы на премии «Оскар». В рецензиях писали, что это лучшая роль в её карьере.
Премьера «Шоугерл» намечена на 10 января 2025 года, но в декабре состоятся спецпоказы в Лос-Анджелесе, чтобы фильм мог отобраться на «Оскар».
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