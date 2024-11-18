Краснодарцев приглашают на бесплатную персональную выставку «Мир нашему дому»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из письма от галереи «Сантал»
    © Скриншот из письма от галереи «Сантал»

В краснодарской «Художественной галерее «Сантал» открылась выставка члена Союза художников России Надежды Хаустовой (0+)

16 ноября Краснодарская «Художественная галерея «Сантал» анонсировала открытие выставки члена Союза художников России Надежды Хаустовой «Мир нашему дому». В экспозицию вошло 50 работ, созданных с 2014 по 2024 год. Это натюрморты, пейзажи, портреты, жанровые композиции. Выставка посвящена 35-летию со дня рождения художницы.

Надежда Хаустова родилась 30 сентября 1989 года в поселке Каменномостском республики Адыгеи. Окончила художественную школу, потом институт искусств в Майкопе. Трудовая деятельность художницы началась в глубинке. После защиты диплома она преподавала изобразительное искусство в школах, работала в национальном музее Адыгеи, а затем в Северо-Кавказском филиале государственного музея искусства народов Востока. 

Сейчас она живет в Краснодаре и преподает живопись в школе «PRO искусство».

Скифские кони, загадочные рыбы, грустные птицы:

Пейзажи, портреты и натюрморты Хаустовой посвящены родным местам и близким людям. В ранних работах возникает тема детства и юности («В гостях у бабушки»), поздние посвящены бытовым («Девушка за прялкой», «Сбор урожая»), историческим и этнографическим сюжетам («Кубанский натюрморт», «Сквер со слоном»). 

Художница часто пишет предгорья Кавказа, Черное море, реки, поляны, луга, городские («Дом на затоне», «Ресторан Станъ», «Музей имени Коваленко») и сельские мотивы («Лето в деревне», «Всполошились»).

Во всех произведениях Хаустова экспериментирует с композицией, цветом, стилем. Как правило, это реалистические работы, но в некоторых чувствуется влияние импрессионизма. 

Бесплатная выставка продлится до 30 ноября по адресу: улица Коммунаров, 58. Она будет работать ежедневно.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась бесплатная выставка «Перцепция цвета».

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