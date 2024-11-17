В Краснодаре пройдет очередная встреча антикнижного клуба для выгоревших, работающих и ленивых
1 декабря в Краснодаре состоится встреча антикнижного клуба «Не читал, но обсуждаю»
12 ноября лектор Елена Хомухина анонсировала в соцсетях встречу краснодарского антикнижного клуба «Не читал, но обсуждаю».
На ней обсудят книги:
- Вирджиния Вулф «Миссис Дэллоуэй»;
- Курт Воннегут «Колыбель для кошки»;
- Сергей Довлатов «Чемодан».
Пейзажи, натюрморты, портреты:
Встреча пройдет 1 декабря в 19:00 по адресу: фотостудия «Систерс», улица Карасунская, 86 (вход с Красноармейской, 62), 2 этаж. Стоимость — 300 рублей. Осталось всего шесть мест.
Записаться на мероприятие можно в сообщениях сообщества Vita Nuova.
Напомним, что антикнижный клуб открылся в Краснодаре в мае 2024 года.
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