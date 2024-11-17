В Краснодаре пройдет очередная встреча антикнижного клуба для выгоревших, работающих и ленивых

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

1 декабря в Краснодаре состоится встреча антикнижного клуба «Не читал, но обсуждаю»

12 ноября лектор Елена Хомухина анонсировала в соцсетях встречу краснодарского антикнижного клуба «Не читал, но обсуждаю».

На ней обсудят книги:

  • Вирджиния Вулф «Миссис Дэллоуэй»;
  • Курт Воннегут «Колыбель для кошки»;
  • Сергей Довлатов «Чемодан».

Пейзажи, натюрморты, портреты:

Встреча пройдет 1 декабря в 19:00 по адресу: фотостудия «Систерс», улица Карасунская, 86 (вход с Красноармейской, 62), 2 этаж. Стоимость — 300 рублей. Осталось всего шесть мест.

Записаться на мероприятие можно в сообщениях сообщества Vita Nuova.

Напомним, что антикнижный клуб открылся в Краснодаре в мае 2024 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодар приедут участники «Квартета И». Они представят свой новый фильм.

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В Краснодаре пройдет очередная встреча антикнижного клуба для выгоревших, работающих и ленивых
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