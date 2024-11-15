Пятница и футбол. В Краснодаре 15 ноября образовались 8-балльные пробки

В Краснодаре днем 15 ноября образовались 8-балльные пробки. Где проехать сложнее всего

По данным сервиса «Яндекс.Карты», 15 ноября в Краснодаре в 15:00 пробки были 7 баллов, а с 16:00 достигли 8 баллов.

Наиболее серьезные заторы наблюдаются в районе стадиона «Краснодар». Скорее всего, это связано с предстоящим матчем между сборными России и Брунея. На игру продано более 26 тыс. билетов.