Пятница и футбол. В Краснодаре 15 ноября образовались 8-балльные пробки
В Краснодаре днем 15 ноября образовались 8-балльные пробки. Где проехать сложнее всего
По данным сервиса «Яндекс.Карты», 15 ноября в Краснодаре в 15:00 пробки были 7 баллов, а с 16:00 достигли 8 баллов.
Наиболее серьезные заторы наблюдаются в районе стадиона «Краснодар». Скорее всего, это связано с предстоящим матчем между сборными России и Брунея. На игру продано более 26 тыс. билетов.
«Дареному коню в зубы не смотрят»:
Стоит в пробке улица Тургенева от Красных Партизан до Тургеневского моста. Темно-красным цветом отмечены улицы Седина, Пашковская, Новокузнечная, Садовая, Новороссийская, Сормовская, Красная от Янковского до Октябрьской, Кузнечная от Рашпилевской до Леваневского, Северная от Красноармейской до Базовской.
Сложно проехать по улицам Кубанская Набережная, Уральская, Лизы Чайкиной, Старокубанская, Калинина, Буденного.
Сильный затор на выезде из города перед Яблоновским мостом. Машины стоят на улицах Суворова, Индустриальной и Захарова, а также в начале Ставропольской.
Сложно проехать в районе Восточного обхода. Там регулярно образуются многокилометровые пробки из-за ремонта дороги.
Как писали Юга.ру, на картах появилась новая трасса от Краснодара до Крымского моста. Магистраль сократит путь к полуострову.