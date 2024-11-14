Краснодар готовится к пробкам. На матч сборных России и Брунея продано более 26 тыс. билетов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Товарищеский матч сборной России по футболу пройдет вечером 15 ноября. На игру еще можно купить билеты

13 ноября ТАСС со ссылкой на Российский футбольный союз сообщило, что на матч сборных России и Брунея продано больше 26 тыс. билетов. 

Встреча пройдет на стадионе «Краснодар», который вмещает, по последним данным, 35 249 зрителей.

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Напомним, продажа билетов на товарищеский матч открылась 2 ноября. На сегодняшний день, 14 ноября, на сайте Kassir.ru все еще можно купить билеты. Стоимость варьируется от 500 рублей до 20 тыс. рублей. Желающим посетить игру не требуется карта болельщика (Fan ID), она нужна только для матчей РПЛ.

Известно, что перед началом игры на стадионе ФК «Краснодар» выступит певица Зара. Вокалистка исполнит государственный гимн России.

Ранее российская сборная дважды проводила товарищеские матчи на стадионе Галицкого. В октябре 2016 года россияне проиграли сборной Коста-Рики со счетом 3:4 — матч стал первым на стадионе ФК «Краснодар». Еще одна игра прошла в марте 2017 года против команды Кот-д’Ивуара — сборная РФ уступила со счетом 0:2.

Матч со сборной Брунея пройдет в пятницу, 15 ноября. Начало в 19:00.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России, а нападающий Джон Кордоба стал лучшим игроком Российской футбольной премьер-лиги в октябре.

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