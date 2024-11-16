Более 440 га земли в Краснодарском крае могут уйти под воду

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/
    © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/

Ученые прогнозируют разрушение 440 га азовского берега за 20 лет

11 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал стратегию развития «Кубанского Приазовья» до 2030 года.

В ней говорится, что за 20 лет море может разрушить 440 га азовского берега региона. Такой вывод сделали ученые Южного научного центра Российской академии наук. Больше всего повреждений будет в Щербиновском и Ейском районах. Последний может потерять до 315 га берегов.

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Главная причина разрушений — недостаток берегозащитных сооружений. Этот фактор считают неблагоприятным для развития туризма на азовских территориях.

Ранее Ейск накрыла непогода. В городе затопило пляжи, одну из детских площадок смыло в море. Сильный ветер повалил деревья, дорожные знаки и ограждения.

Как писали Юга.ру, солёность и температура Азовского моря достигли максимума, рыбаки жалуются на массовую гибель рыбы.

Азовское море Ейский район Наука Щербиновский район Экология

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Более 440 га земли в Краснодарском крае могут уйти под воду
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