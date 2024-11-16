Более 440 га земли в Краснодарском крае могут уйти под воду
Ученые прогнозируют разрушение 440 га азовского берега за 20 лет
11 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал стратегию развития «Кубанского Приазовья» до 2030 года.
В ней говорится, что за 20 лет море может разрушить 440 га азовского берега региона. Такой вывод сделали ученые Южного научного центра Российской академии наук. Больше всего повреждений будет в Щербиновском и Ейском районах. Последний может потерять до 315 га берегов.
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