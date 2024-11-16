Более 440 га земли в Краснодарском крае могут уйти под воду

11 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал стратегию развития «Кубанского Приазовья» до 2030 года.

В ней говорится, что за 20 лет море может разрушить 440 га азовского берега региона. Такой вывод сделали ученые Южного научного центра Российской академии наук. Больше всего повреждений будет в Щербиновском и Ейском районах. Последний может потерять до 315 га берегов.