Без ума от мальчишки. Вышел трейлер четвертого фильма о Бриджит Джонс

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
    Кадр из трейлера к фильму «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

Четвертую часть сняли по одноимённому роману Хелен Филдинг. 55-летняя Рене Зеллвегер вновь исполнила главную роль (18+)

Rutube-канал Meloryash поделился первым трейлером фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки». Это экранизация одноимённого романа 2013 года английской писательницы Хелен Филдинг.

Действие происходит через 10 лет после событий предыдущей части. 51-летняя вдова Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) воспитывает сыновей Билли и Мэйбла. Помогают ей в этом старые друзья и даже бывший ухажер Дэниел Кливер (к своей роли вернулся Хью Грант).

Читайте также:

Бриджит по-прежнему борется с лишним весом, пристрастием к алкоголю и курению, а также ведёт свой знаменитый дневник. Чтобы не скучать, героиня зависает в приложениях для знакомств. У неё начинается роман с молодым парнем.

Фильм выйдет на экраны 13 февраля 2025 года.

Как писали Юга.ру, Paramount Pictures представила дебютный тизер-трейлер фильма «Миссия невыполнима 8: Последняя расплата». Предстоящий боевик станет прямым сиквелом предыдущей части, вышедшей в 2023 году.

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения События

Новости

Как уехать из Краснодара в Москву и Санкт-Петербург на Новый год 2025? Сколько осталось билетов на поезд, в какие дни и сколько стоят
В Краснодарском крае снова подорожало сливочное масло и другие молочные продукты
Космонавт показал озеро Абрау под Новороссийском с борта МКС
На картах появилась новая трасса от Краснодара до Крымского моста. Когда дорогу откроют для машин?
Футбольный клуб «Краснодар» распустит вторую команду
Без ума от мальчишки. Вышел трейлер четвертого фильма о Бриджит Джонс

Лента новостей

«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация»
Вчера, 17:10
«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация»
В Новороссийске новая причина проблем с водой
Светящийся шалфей, огромные диско-шары, снежинки на стадионе
Вчера, 18:12
Светящийся шалфей, огромные диско-шары, снежинки на стадионе
Как парк «Краснодар» украшают к Новому году
«Надругательство над здравым смыслом и памятью о близких»
Вчера, 15:40
«Надругательство над здравым смыслом и памятью о близких»
В Краснодарском крае землю рядом с кладбищем засеяли пшеницей

Реклама на сайте