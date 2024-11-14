Без ума от мальчишки. Вышел трейлер четвертого фильма о Бриджит Джонс
Четвертую часть сняли по одноимённому роману Хелен Филдинг. 55-летняя Рене Зеллвегер вновь исполнила главную роль (18+)
Rutube-канал Meloryash поделился первым трейлером фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки». Это экранизация одноимённого романа 2013 года английской писательницы Хелен Филдинг.
Действие происходит через 10 лет после событий предыдущей части. 51-летняя вдова Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) воспитывает сыновей Билли и Мэйбла. Помогают ей в этом старые друзья и даже бывший ухажер Дэниел Кливер (к своей роли вернулся Хью Грант).
Читайте также:
Бриджит по-прежнему борется с лишним весом, пристрастием к алкоголю и курению, а также ведёт свой знаменитый дневник. Чтобы не скучать, героиня зависает в приложениях для знакомств. У неё начинается роман с молодым парнем.
Фильм выйдет на экраны 13 февраля 2025 года.
Как писали Юга.ру, Paramount Pictures представила дебютный тизер-трейлер фильма «Миссия невыполнима 8: Последняя расплата». Предстоящий боевик станет прямым сиквелом предыдущей части, вышедшей в 2023 году.