Без ума от мальчишки. Вышел трейлер четвертого фильма о Бриджит Джонс

Rutube-канал Meloryash поделился первым трейлером фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки». Это экранизация одноимённого романа 2013 года английской писательницы Хелен Филдинг.

Действие происходит через 10 лет после событий предыдущей части. 51-летняя вдова Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) воспитывает сыновей Билли и Мэйбла. Помогают ей в этом старые друзья и даже бывший ухажер Дэниел Кливер (к своей роли вернулся Хью Грант).