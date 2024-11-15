Пейзажи, натюрморты, портреты. В Краснодаре открылась выставка «Красный мастихин»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут работы художников из Краснодара, Москвы, Ростова-на-Дону, Китая и Сирии (12+)

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 14 ноября открылась международная выставка «Красный мастихин-II. Продолжение».

В экспозицию вошли пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые и анималистические работы.

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Представлены работы художников из Краснодара, Москвы, Ростова-на-Дону, Китая и Сирии, всего более 45 мастеров. Среди авторов — Горниченко, Горниченко, Козыренко, Хомича, Карасева, Коробко, Куринова, Куринов, Саяпина, Белой, Бокарева, Чалой, Сивачев.

Выставка будет работать до 1 декабря по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» 17 ноября откроется выставка современного искусства «Перцепция цвета». 

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