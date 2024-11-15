Пейзажи, натюрморты, портреты. В Краснодаре открылась выставка «Красный мастихин»

В Краснодаре покажут работы художников из Краснодара, Москвы, Ростова-на-Дону, Китая и Сирии (12+)

В экспозицию вошли пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые и анималистические работы.

Представлены работы художников из Краснодара, Москвы, Ростова-на-Дону, Китая и Сирии, всего более 45 мастеров. Среди авторов — Горниченко, Горниченко, Козыренко, Хомича, Карасева, Коробко, Куринова, Куринов, Саяпина, Белой, Бокарева, Чалой, Сивачев.

Выставка будет работать до 1 декабря по адресу улица Красная, 15.