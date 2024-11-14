В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «Перцепция цвета»
В краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» 17 ноября откроется выставка современного искусства (12+)
Куратор Дмитрий Сеник анонсировал на 17 ноября открытие персональной выставки Виктории Забродиной «Перцепция цвета». Фотограф из Крымска в своем авторском проекте исследует возможность цвета — стать полноценным языком для коммуникации со зрителем.
«Используя оригинальную фотографию как медиум и цифровой холст, Виктория деконструирует оригинальные изображения, смещая акцент с внешней привлекательности на внутреннее содержание через использование линий, геометрических форм, текстур и цветов», — рассказал Сеник.
Скифские кони, загадочные рыбы, грустные птицы:
Виктория Забродина родилась в Волгодонске, получила высшее юридическое образование и со временем нашла себя в фотоискусстве. В 2003 году девушка стала членом Союза фотохудожников России, в 2024-м — стипендиатом Министерства культуры РФ.
Выставка «Перцепция цвета» будет работать до середины декабря по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.
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