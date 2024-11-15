В Адыгее проходят съемки сериала «Арсеньев». Картина рассказывает о жизни путешественника и исследователя Дальнего Востока начала XX века

Адыгея стала одной из съемочных площадок нового сериала «Арсеньев» с Евгением Мироновым в главной роли

Как рассказал в своем телеграм-канале глава Адыгеи, около месяца в Майкопском районе снимают сериал «Арсеньев» — о жизни и приключениях исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. В ленте заняты и актеры из Адыгеи. Мурат Кумпилов встретился с народным артистом России Евгением Мироновым, исполнителем главной роли сериала. Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930) — русский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока. Он описал рельеф Приморья, впервые детально исследовал горную систему Сихотэ-Алинь, изучал коренные народы Приморья, в том числе удэгейцев. Благодаря его деятельности открыли более 200 археологических памятников Дальнего Востока.



В начале 1910-х собранные в его экспедициях материалы объединили в двухтомник «Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края». Арсеньев также написал художественные книги об экспедициях по Уссурийской тайге «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». За экранизацию последней (1975 года) японский режиссер Акира Куросава получил «Оскар».



Имя Арсеньева носят ледник на северном склоне Авачинской сопки, гора в Приморском крае, приморский город в долине переименованной в его честь реки Арсеньевка, главный музей Приморского края, международный аэропорт Владивостока и другие достопримечательности.

Как отметили в пресс-службе Адыгеи, Евгений Миронов не только играет главную роль в сериале, но и вместе с Ильей Тилькиным написал сценарий к нему. Режиссер проекта — Дмитрий Киселев. Съемки «Студия Третий Рим» начала два года назад, они проходили на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге и Подмосковье. Теперь съемочная группа работает в Адыгее. Для новых сцен фильма выбрали локации в Майкопском районе республики.

«Мы снимаем про писателя, открывателя Дальнего Востока, который защищал малые народы. С одной стороны, картина про очень интересную историческую личность, но с другой — в фильме будет много активных действий: походы, сплавы по реке с переворачиванием плота, преодоление горных перевалов. Конечно, мы отчасти лукавим: снимаем про Дальний Восток. Там мы тоже работали, снимали общие планы, но определенные сцены — в Адыгее. Для этого у вас очень удобный регион: хорошая инфраструктура, замечательные локации, потрясающая природа», — рассказал Евгений Миронов.

К работе над лентой привлекли и артистов Театрального объединения Адыгеи. В сериале уже снимается Роман Корчага, кастинг продолжается. Как отметил Евгений Миронов, в декабре работа продолжится в Москве, где в специально отстроенном павильоне воссоздали Владивосток. Народный артист РФ также поблагодарил главу Адыгеи за содействие в организации съемочного процесса в республике.

«Мы рады, что наша республика все чаще привлекает внимание известных людей для реализации больших творческих проектов. У нас не только красивейшая природа, подходящие локации для киносъемок, но много талантливых артистов. Думаю, многим жителям республики приятно будет увидеть узнаваемые места и своих земляков в таком значимом историческом фильме. Сериал «Арсеньев» позволит узнать подробности о личности известного путешественника, географа и этнографа Владимира Арсеньева, погрузиться в историю начала XX века», — сказал на встрече с актером глава Адыгеи.

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Глава республики поинтересовался творческими планами Евгения Миронова и обсудил с ним сотрудничество для развития творческого потенциала и театрального искусства в Адыгее.

«Мы хотим не только стать участниками фестиваля театров малых городов России, который ежегодно проводится по инициативе Евгения Миронова, но и его соорганизаторами. Предложили в 2026 году сделать Майкоп площадкой для проведения этого престижного фестиваля. Более того, для этого есть замечательный повод — в 2026 году нашему земляку Евгению Шварцу исполнилось бы 130 лет. Поэтому и фестиваль хотим посвятить известному драматургу. Эту идею мы также обсудили на встрече с коллективами всех четырех театров республики, молодежным театром Тахтамукайского района и студентами колледжа искусств», — отметил Мурат Кумпилов.