В Краснодарский край на новогодние праздники на поезде приедут около 1 млн человек. Билеты почти закончились

Федеральная пассажирская компания предусмотрела почти 1 млн мест в поездах на южные направления в новогодние праздники

11 ноября портал «РБК Краснодар» сообщил, что РЖД предлагают россиянам в период с 23 декабря по 8 января в сообщении с югом страны около 945 тыс. мест. По прогнозу, в этот период наибольшей популярностью будут пользоваться поездки в Анапу, Адлер и Новороссийск. Из Москвы в Сочи поездом уехать практически невозможно. С 27 декабря свободных мест нет, доступна только перевозка животных без сопровождающего. Выехать из столицы можно только 31 декабря и встретить Новый год в поезде. Стоимость плацкартных билетов от 3 тыс. 899 рублей, купе — от 5 тыс. 159 рублей.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

Из Москвы в Анапу тоже уехать в конце декабря не получится, осталось только несколько мест в купе для инвалидов. Единственный вариант — отправиться на юг 31 декабря, на эти рейсы билеты доступны. Место в плацкарте стоит от 4 тыс. 51 рубля, в купе — от 6 тыс. 14 рублей, в СВ — от 14 тыс. 66 рублей.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

Что касается направления Москва-Краснодар, то на 27-28 декабря есть несколько мест в купе для инвалидов стоимостью от 4 тыс. 590 рублей. На 29 декабря доступны тоже только места для инвалидов, они стоят дороже — от 5 тыс. 135 рублей. На 30 декабря есть свободные места по этому направлению. Однако Новый год придется встретить в вагоне, потому что поезд идет около 30 часов. 31 декабря можно без особых проблем отправиться в Краснодар. Доступно много билетов в плацкарт, купе и СВ.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

Реальнее всего из Москвы доехать до Новороссийска в конце декабря. Доступны плацкартные места стоимостью от 3 тыс. 899 рублей, купе — от 5 тыс. 372 рублей.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

Также в период новогодних каникул россияне любят ездить в Котлас, Великий Устюг, Москву, Санкт-Петербург, Казань и Саранск. Как сообщает пресс-служба АО «ФПК», сегодня в продаже по стране почти 4,6 млн. мест. Напомним, что РЖД разработали и запустили лист ожидания для приобретения и возврата онлайн-билетов. Чаще всего услугой пользуются для покупки слотов в Анапу, Сочи и Новороссийск.