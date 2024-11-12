В Анапе предложили создать прогулочную зону вокруг Кипарисового озера. Люди шутят, что это под силу только Галицкому

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/93632
    © Скриншот из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/93632

Житель Анапы придумал, как спасти кипарисы в поселке Сукко. Показываем кадры проекта

Предыстория: 10 ноября анапские туристы снесли ограждение вокруг кипарисов на озере Сукко и повредили их корни, чтобы сделать более эффектные фото с покрасневшими деревьями.

Заборчики вокруг болотных кипарисов установили, чтобы люди не повреждали корневую систему и молодые сеянцы. Но туристов это не останавливает.

В Краснодаре посадили дуб там, где власти хотят построить храм:

11 ноября житель Анапы поделился с телеграм-каналом «ПВА» идеей спасения кипарисов в поселке Сукко. Он предлагает создать прогулочную зону вдоль деревьев, чтобы люди могли взаимодействовать с памятником природы в любое время года, не повреждая корни деревьев.

Автор проекта считает, что временные ограждения не несут функциональную и эстетическую ценность. Поэтому новый променад может стать частью современного благоустройства Анапы.

Пользователи соцсетей отреагировали на проект прогулочной зоны:

«Замечательная идея. Лишь бы не вышло так, что хотели как лучше, а получилось как всегда».

«Кипарисовое озеро принадлежит структурам Абрамовича, если бы хотел, то давно бы сделал как Галицкий».

«А летом с этого помоста будут прыгать в воду».

«Так и останется идеей».

«Отличная защита природы! Так как от лодок и катамаранов деревья тоже страдают».

«Пока будут строить, могут повредить корни опорами променадной зоны. Хотелось бы узнать мнение дендрологов».

«И крокодилов туда пустить».

«Такой проект сможет сделать только Галицкий!».

Напомним, что кипарисовое озеро в Анапе принадлежит компании Романа Абрамовича. В 2021 году его хотели вернуть в федеральную собственность, но сделать это не удалось

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру
  • © Скриншот из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/93632
    © Скриншот из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/93632
  • © Скриншот из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/93632
    © Скриншот из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/93632

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Красной начали монтировать новогоднюю иллюминацию. В мэрии не разглашают имя инвестора, однако ранее СМИ сообщали, что благоустройством займется компания Сергея Галицкого.

Анапа Благоустройство Ботаника Курорты и туризм Растениеводство Сергей Галицкий Экология

Новости

Жители Краснодара запустили еще одну акцию против застройки зеленой зоны в ЮМР
Стало известно, когда на курортах «Эльбрус» и «Архыз» стартует горнолыжный сезон
В Краснодарский край на новогодние праздники на поезде приедут около 1 млн человек. Билеты почти закончились
Этнокомплекс станицы Тамань в Краснодарском крае в ноябре и декабре можно посетить бесплатно
Жители Абхазии протестуют против нового закона. В Сухуме перекрыты мосты и выезд на трассу, ведущую до границы с Россией
В Анапе предложили создать прогулочную зону вокруг Кипарисового озера. Люди шутят, что это под силу только Галицкому

Лента новостей

Реклама на сайте