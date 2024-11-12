В Анапе предложили создать прогулочную зону вокруг Кипарисового озера. Люди шутят, что это под силу только Галицкому

Житель Анапы придумал, как спасти кипарисы в поселке Сукко. Показываем кадры проекта

Предыстория: 10 ноября анапские туристы снесли ограждение вокруг кипарисов на озере Сукко и повредили их корни, чтобы сделать более эффектные фото с покрасневшими деревьями.



Заборчики вокруг болотных кипарисов установили, чтобы люди не повреждали корневую систему и молодые сеянцы. Но туристов это не останавливает.

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11 ноября житель Анапы поделился с телеграм-каналом «ПВА» идеей спасения кипарисов в поселке Сукко. Он предлагает создать прогулочную зону вдоль деревьев, чтобы люди могли взаимодействовать с памятником природы в любое время года, не повреждая корни деревьев.



Автор проекта считает, что временные ограждения не несут функциональную и эстетическую ценность. Поэтому новый променад может стать частью современного благоустройства Анапы.

Пользователи соцсетей отреагировали на проект прогулочной зоны:



«Замечательная идея. Лишь бы не вышло так, что хотели как лучше, а получилось как всегда».



«Кипарисовое озеро принадлежит структурам Абрамовича, если бы хотел, то давно бы сделал как Галицкий».



«А летом с этого помоста будут прыгать в воду».



«Так и останется идеей».



«Отличная защита природы! Так как от лодок и катамаранов деревья тоже страдают».



«Пока будут строить, могут повредить корни опорами променадной зоны. Хотелось бы узнать мнение дендрологов».



«И крокодилов туда пустить».



«Такой проект сможет сделать только Галицкий!».



Напомним, что кипарисовое озеро в Анапе принадлежит компании Романа Абрамовича. В 2021 году его хотели вернуть в федеральную собственность, но сделать это не удалось.

© Фото Юга.ру

© Скриншот из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/93632

© Скриншот из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/93632