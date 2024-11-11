«Сквер тренажеров» открыли на набережной Анапы после ремонта

Краснодарский край

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  • © Скриншоты из видео телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/25399
    © Скриншоты из видео телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/25399

На берегу моря в Анапе расширили и привели в порядок спортивную зону. Где она находится?

11 ноября мэрия Анапы сообщила о благоустройстве спортивной зоны в районе улиц Крепостной и Калинина. Локацию расширили и обновили.

На территории обустроили новые тротуарные дорожки с прорезиненным покрытием, заменили опоры освещения и подключили подсветку.

В Анапе построят новый участок курортной набережной:

Для занятий спортом установили турники и брусья, шахматные столы и тренажеры, на которых могут тренироваться как начинающие, так и опытные спортсмены.

Специалисты также оборудовали теневые навесы в виде арок, чтобы жители и туристы могли заниматься в жаркую погоду. «Сквер тренажеров» будет работать круглый год.

Тренажёрный сквер появился в Анапе зимой 2023 года, однако спортинвентарь быстро пришел в негодность. Обновленный объект обещали сдать к 1 октября 2024 года, однако сроки задержали.

Как писали Юга.ру, в Анапе туристы снесли ограду вокруг кипарисов и повредили их корни.

Анапа Курорты и туризм Парки Спорт Спортивное строительство

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