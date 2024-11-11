Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в санатории Сочи в Новый год
Спрос на санатории Сочи снизился из-за высоких цен на авиабилеты — от 33 тыс. рублей за одного пассажира в обе стороны
11 ноября пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщила, что спрос на туры в здравницы Сочи пока остается ниже ожидаемого из-за высоких цен на авиаперелет. Например, билет из Москвы в Сочи и обратно (с 28 декабря по 4 января) обойдется примерно в 33 тыс. рублей на одного пассажира с багажом.
Для сравнения: билеты на аналогичные даты из Москвы в Минск и обратно стоят в два раза дешевле — от 15 тыс. рублей с багажом.
В АТОР рассчитали, что в ноябре большинство популярных сочинских здравниц определятся с «контентом» новогодней ночи. По их мнению, это увеличит продажи.
Сейчас туры на 11 дней в санаториях Сочи в категории 3-4 звезды стоят от 151 тыс. рублей за двоих без учета дороги, в категории 5 звезд — от 320 тыс. рублей за двоих без учета проезда.
Туроператоры назвали и другие цены за двоих гостей:
- FUN&SUN: заезд 30 декабря на 10 ночей в санаторий «Знание» (Адлер) — от 105,5 тыс. рублей, в «Azimut Здоровье Мыс Видный» (Хоста) — от 161,7 тыс. рублей. Тур «Новогодние каникулы» (заезд 3 января, 6 ночей, без лечения) в санаторий «Южное взморье» — от 134,7 тыс. рублей.
- Coral Travel: заезд на 10 ночей в санаторий «Южное Взморье» — от 223,7 тыс. рублей, «Авангард» — от 292, 7 тыс. рублей.
- «Дельфин»: заезд 27 декабря на 12 ночей в санаторий имени Фрунзе — от 161,6 тыс. рублей, «Актер» — от 243, 6 тыс. рублей, «Октябрьский» — от 172,2 тыс. рублей, «Ширак» — от 90 тыс. рублей.
- «Интурист»: заезд на 10 ночей — от 80-85 тыс. рублей.
- АЛЕАН: заезд на 10 ночей в санаторий «Знание» — от 156 тыс. рублей, в «Металлург» — от 257,2 тыс. рублей.