Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в санатории Сочи в Новый год

Спрос на санатории Сочи снизился из-за высоких цен на авиабилеты — от 33 тыс. рублей за одного пассажира в обе стороны

11 ноября пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщила , что спрос на туры в здравницы Сочи пока остается ниже ожидаемого из-за высоких цен на авиаперелет. Например, билет из Москвы в Сочи и обратно (с 28 декабря по 4 января) обойдется примерно в 33 тыс. рублей на одного пассажира с багажом. Для сравнения: билеты на аналогичные даты из Москвы в Минск и обратно стоят в два раза дешевле — от 15 тыс. рублей с багажом.

В АТОР рассчитали, что в ноябре большинство популярных сочинских здравниц определятся с «контентом» новогодней ночи. По их мнению, это увеличит продажи.



Сейчас туры на 11 дней в санаториях Сочи в категории 3-4 звезды стоят от 151 тыс. рублей за двоих без учета дороги, в категории 5 звезд — от 320 тыс. рублей за двоих без учета проезда.

Туроператоры назвали и другие цены за двоих гостей: