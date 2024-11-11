Краснодар второй день накрывает радиационный туман. Что это такое и опасно ли?

Синоптики объяснили, опасен ли радиационный туман, который накрывает Краснодар уже несколько дней

11 ноября в телеграм-канале о гидрометеорологии и климатологии появилась информация, что туман, который накрывал Краснодар 10 и 11 ноября, называется радиационным. В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды порталу Юга.ру подтвердили эту информацию. Однако специалист заверил, что бояться этого природного явления не нужно.

Радиационный туман — разновидность осеннего тумана. Для ноября он считается нормой и может быть до семи дней. К радиации в привычном значении не имеет отношения, подразумевается солнечная радиация. Радиационные туманы появляются в результате охлаждения поверхности земли и влажного воздуха до точки росы. Обычно явление возникает ночью в условиях антициклона при безоблачной погоде. Напомним, в ноябре 2021 года в Краснодарском крае задерживали самолеты из-за радиационного тумана в Москве.