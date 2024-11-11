Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Согласно прогнозам Краснодарского гидрометцентра, 11-13 ноября в регионе ожидается переменная облачность, ночью возможен туман. Осадков в понедельник и вторник не будет, а вот в среду ближе к вечеру возможны небольшие дожди, а в горных районах ‒ мокрый снег.

Температура воздуха на большей части Краснодарского края будет держаться в диапазоне 5…10° (ночью +4…-1°);

в южной половине региона 10…15° (ночью 0…+5°);

в юго-восточных предгорных районах 6…11° (ночью +1…-4°);

в горах 4…9° (ночью 0…-5°);

на Черноморском побережье 12…17° (ночью 4…9°).

Ветер будет северо-восточный и восточный 6-11 м/с с переходом местами на юго-западный порывами до 15-20 м/с.