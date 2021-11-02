На Кубани задерживают самолеты из-за радиационного тумана в Москве

Краснодарский край

Распечатать

Аэропорты Кубани 2 ноября задержали и отменили некоторые рейсы в Москву из-за сильного тумана

Вечером 1 ноября Москву накрыл густой туман. В МЧС предупредили, что видимость будет 200–700 метров. Он сохранится до 14:00 2 ноября.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что это явление называется радиационным туманом. Но с радиацией оно никак не связано.

Суть такого тумана в том, что в малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации (излучения). Подстилающая поверхность сильно охлаждается вместе с приземным слоем воздуха.

«Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», — пояснил Вильфанд.

Читайте также:

Из-за такого тумана аэропорты Кубани отменяют или задерживают самолеты в Москву. В Краснодаре сейчас задержаны рейсы в Домодедово на 16:50 и 20:40.

В Сочи задержали рейсы в Домодедово на 16:15 (его вылет перенесли на 16:50) и Шереметьево на 20:05. Отменили самолеты на 16:45 и 19:40 в Домодедово и на 19:15 во Внуково. В Анапе задерживают рейс во Внуково. Его вылет перенесли на 17:20.

Анапа Аэропорты Краснодар Сочи

Новости

На Кубани задерживают самолеты из-за радиационного тумана в Москве
Спустя месяц после начала отопительного сезона в шести многоэтажках Краснодара по-прежнему нет тепла
Тело пенсионерки к зданию администрации в Тимашевске принесли ритуальщики, не предупредив об этом родственников. Собрали все подробности истории
На трассе Джубга — Сочи легковушка врезалась в микроавтобус с иностранцами. Погибли два человека
В Армавире обрушилась крыша при пожаре в кондитерском цеху
На Кубань пришли фронтальные разделы, из-за которых в крае будет дождливо

Лента новостей

Разделение или раскол?
Сегодня, 10:06
Разделение или раскол?
Юга.ру выяснили, что происходит в Кубанском казачьем хоре
Что должны сделать туристы, чтобы им были рады на курортах Кубани?
Вчера, 21:18
Что должны сделать туристы, чтобы им были рады на курортах Кубани?
Объяснил Кондратьев
В Краснодаре уложили почти 3 км рельс на новой трамвайной линии по Московской
Вчера, 18:35
В Краснодаре уложили почти 3 км рельс на новой трамвайной линии по Московской
Показываем, как это выглядит

Реклама на сайте