На Кубани задерживают самолеты из-за радиационного тумана в Москве
Аэропорты Кубани 2 ноября задержали и отменили некоторые рейсы в Москву из-за сильного тумана
Вечером 1 ноября Москву накрыл густой туман. В МЧС предупредили, что видимость будет 200–700 метров. Он сохранится до 14:00 2 ноября.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что это явление называется радиационным туманом. Но с радиацией оно никак не связано.
Суть такого тумана в том, что в малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации (излучения). Подстилающая поверхность сильно охлаждается вместе с приземным слоем воздуха.
«Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», — пояснил Вильфанд.
Из-за такого тумана аэропорты Кубани отменяют или задерживают самолеты в Москву. В Краснодаре сейчас задержаны рейсы в Домодедово на 16:50 и 20:40.
В Сочи задержали рейсы в Домодедово на 16:15 (его вылет перенесли на 16:50) и Шереметьево на 20:05. Отменили самолеты на 16:45 и 19:40 в Домодедово и на 19:15 во Внуково. В Анапе задерживают рейс во Внуково. Его вылет перенесли на 17:20.