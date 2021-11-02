На Кубани задерживают самолеты из-за радиационного тумана в Москве

Вечером 1 ноября Москву накрыл густой туман. В МЧС предупредили, что видимость будет 200–700 метров. Он сохранится до 14:00 2 ноября.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что это явление называется радиационным туманом. Но с радиацией оно никак не связано.

Суть такого тумана в том, что в малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации (излучения). Подстилающая поверхность сильно охлаждается вместе с приземным слоем воздуха.

«Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», — пояснил Вильфанд.