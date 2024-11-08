«Первая снежинка падает на Красной Поляне — сочинцы наряжают елку». За 56 дней до Нового года в Сочи установили первую елку

6 ноября портал «Новости Сочи 24» сообщил , что на курорте на площади у супермаркета в районе Светлана установили первую новогоднюю ёлку.

В Сочи 8 ноября облачно, температура воздуха днем 13 °С. На выходных 9-10 ноября будет ясно, воздух прогреется до 15-17 °С.

Напомним, 17 октября власти Сочи утвердили концепцию новогоднего оформления города. По словам чиновников, идею согласовали с общественностью. Главную городскую ёлку установят на Площади флага.

21 сентября в горах Красной Поляны на высоте 2500 метров выпали первые зимние осадки. Второй раз это случилось 17 октября в горной долине «Цирк-2» на высоте 2200 метров. Горнолыжный сезон начнется, когда выпадет достаточно снега, но не раньше декабря.