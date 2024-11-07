«Пещеру Деда Мороза» в Железноводске закрыли для туристов. Власти и экологи называют разные причины
Пещера вечной мерзлоты больше не доступна для жителей и гостей Железноводска
Пресс-служба администрации Железноводска сообщила, что закрыла для посещения знаменитый туристический объект — пещеру вечной мерзлоты. Его ещё называли пещерой Деда Мороза.
По словам мэра города Андрея Бакулина, на памятник природы негативно влияют ландшафтные и лесные пожары, нелегальная охота и огромный поток посетителей. Также туристы вытаптывают траву и оставляют после себя мусор.
«Воздействовать на людей разговорами не удалось и пришлось прибегать к серьезным решениям. Теперь люди, которые ранее посещали пещеру, смогут хвастаться, что были внутри», — заявил Бакулин.
Для сохранения заказника и популяции летучих мышей, живущих в пещере, вход в неё перекрыли решеткой.
Ранее экоактивисты Андрей Ожаровский и Андрей Фокин посетили пещеру и обнаружили, что показатели радиации значительно выше положенных норм. Однако глава города Евгений Бакулин заявил, что доза излучения сохранилась в пределе нормы.
Грот вечной мерзлоты располагается на горе Развалка. В нём есть разломы и трещины, уходящие на глубину до 300 метров. Температура в пещере неизменно от 0 до 4-5 °С.
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