«Пещеру Деда Мороза» в Железноводске закрыли для туристов. Власти и экологи называют разные причины

Пещера вечной мерзлоты больше не доступна для жителей и гостей Железноводска

По словам мэра города Андрея Бакулина, на памятник природы негативно влияют ландшафтные и лесные пожары, нелегальная охота и огромный поток посетителей. Также туристы вытаптывают траву и оставляют после себя мусор.

Пресс-служба администрации Железноводска сообщила , что закрыла для посещения знаменитый туристический объект — пещеру вечной мерзлоты. Его ещё называли пещерой Деда Мороза.

«Воздействовать на людей разговорами не удалось и пришлось прибегать к серьезным решениям. Теперь люди, которые ранее посещали пещеру, смогут хвастаться, что были внутри», — заявил Бакулин.

Для сохранения заказника и популяции летучих мышей, живущих в пещере, вход в неё перекрыли решеткой.

Ранее экоактивисты Андрей Ожаровский и Андрей Фокин посетили пещеру и обнаружили, что показатели радиации значительно выше положенных норм. Однако глава города Евгений Бакулин заявил, что доза излучения сохранилась в пределе нормы.